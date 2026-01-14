Cum încearcă Dani Mocanu și Nando să scape de închisoare în 2026. La ce „tertip” au apelat

Dani Mocanu și fratele său Nando caută orice soluție pentru a scăpa de închisoare. Au fost condamnați definitiv în luna noiembrie 2025, însă acum cei doi cer anularea pedepsei la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este ultima instanță din România unde mai au o șansă la libertate.

Cei doi au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Ei au fugit în Italia, unde au fost prinși și trimiși în arest la domiciliu până când instanța va lua o decizie în privința cererii de extrădare. Însă, până atunci, aceștia caută orice „tertip” pentru a scăpa de închisoare.

Cum încearcă Dani Mocanu și Nando să scape de închisoare

De câteva luni, Dani Mocanu și Nando se află în Italia și așteaptă să afle dacă vor fi sau nu extrădați. Între timp, cei doi caută orice „tertip” pentru a scăpa de închisoare și își joacă acum ultima carte. Deși decizia Curții de Apel Brașov este definitivă în cazul lor, cei doi încă nu se lasă.

Astfel, acum Dani Mocanu și Nando au decis să apeleze la ultima instanță unde mai există o șansă pentru ei. Cei doi au cerut anularea pedepselor cu închisoare pe care le-au primit la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru moment, procesul nu are o dată stabilită. Rămâne de văzut dacă cei doi frați o să reușească să scape de închisoare.

Între timp, manelistul și fratele său se află în Napoli, acolo unde au fugit imediat după ce au primit sentința, și așteaptă ca magistrații să decidă dacă îi vor extrăda sau nu. Instanța italiană a fixat data de 20 ianuarie 2026 pentru continuarea procedurii, după ce a aprobat cererea apărătorilor celor doi de a solicita informații suplimentare din partea autorităților române.

Cei doi frați au fost condamnați într-un dosar de tentativă de omor, ce are legătură cu un incident violent petrecut în 2022, la o benzinărie din Pitești. Procurorii au susținut că Dani Mocanu ar fi participat la o bătaie soldată cu victime, fapt ce a dus la condamnarea sa.

