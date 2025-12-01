Dani Mocanu, prima reacție după ce a fost condamnat la închisoare cu executare: “Mai multe la momentul potrivit”

Dani Mocanu a transmis primul mesaj public după condamnarea definitivă, prin intermediul fratelui său Romario. Artistul se află în Italia, unde așteaptă împreună cu fratele său Nando hotărârea instanței privind extrădarea. Cei doi au fost descoperiți în apropiere de Napoli, în locuința tatălui lor, unde au fost plasați sub arest la domiciliu.

În luna decembrie, judecătorii italieni urmează să decidă dacă vor fi trimiși în România pentru a-și executa pedepsele: Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare, iar fratele său, Nando la șapte.

Mesajul lui Dani Mocanu după ce a fugit în Italia

De la pronunțarea sentinței, Dani Mocanu nu a comunicat direct cu publicul. Singurul mesaj a fost transmis prin fratele său Romario.

„Dani Mocanu vă mulțumește tuturor pentru gândurile frumoase. Rămâneți alături de el prin intermediul rețelelor de socializare. Mai multe vă spune el la momentul potrivit.”

Aceasta este prima reacție oficială a manelistului după ce a fost condamnat și dat în urmărire internațională.

Instanța din Napoli urmează să analizeze dacă penitenciarele din România respectă normele europene. Verdictul va fi decisiv pentru extrădarea celor doi frați. Până la pronunțarea deciziei, Dani Mocanu și Nando rămân sub supravegherea autorităților italiene.

Dani Mocanu şi fratele său Nando, condamnaţi definitiv

Cei doi au fost condamnați în urma unui incident violent petrecut într-o benzinărie din Brașov, în urmă cu trei ani. Victimele au fost atacate cu brutalitate, iar una dintre ele a fost lovită cu o ranga, rămânând cu sechele permanente.

După ce instanța din România a pronunțat sentința, frații au fugit din țară și au fost căutați la nivel internațional timp de mai multe zile, până când au fost localizați de autorități în Italia.

Cazul lui Dani Mocanu continuă să fie urmărit cu interes, iar hotărârea din decembrie va stabili dacă artistul și fratele său vor fi extrădați pentru a-și ispăși pedepsele în România. Până atunci, mesajul transmis prin Romario rămâne singura declarație oficială a cântărețului după condamnarea definitivă.

