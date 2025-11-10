BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală

Este știrea momentului! La patru zile de când au fost condamnați la închisoare cu executare, Dani Mocanu și fratele său, Nando, au fost prinși. Cei doi infractori erau dați în urmărire generală. În cele din urmă, oamenii legii i-au arestat în Italia, în apropiere de Napoli.

În urmă cu doar câteva zile, Dani Mocanu și fratele său, Mocanu Ionuț Nando, au fost condamnați definitiv la patru, respectiv șapte ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor. Totuși, după sentință, cei doi au fost de negăsit. Acum, oamenii legii i-au prins în Italia.

Ce au transmis autoritățile despre Dani Mocanu și fratele său

Într-un comunicat oficial, Poliția Română a transmis că Nando și Dani Mocanu au fost ridicați de către oamenii legii în localitatea Casola di Napoli, via Gesini 63, provincia Napoli. Acum, autoritățile italiene desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia. Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli. Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025. În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Frații Mocanu au fost condamnați la închisoare cu executare pentru o faptă din august 2022. Atunci, cei doi l-au bătut cu ranga pe un bărbat, într-o benzinărie din Argeş. Disputa a pornit de la un loc de parcare și a escaladat. Victima a suferit o fractură de craniu si are traume permanente.

Citește și: Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv! TikTok-ul a ”explodat”

Melodia care a prezis condamnarea și dispariția lui Dani Mocanu: „Am trecut repede granița, dar deloc nu îmi găseam liniștea”