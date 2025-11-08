Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv! TikTok-ul a ”explodat”

Joi, 6 noiembrie, Dani Mocanu și Nando Mocanu au fost condamnați definitiv la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Conflictul în care au fost implicați cei doi s-a petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării din Pitești. Frații Mocanu au bătut cu ranga doi bărbați, una dintre victime suferind o fractură craniană. Iată ce mesaj i-a scris Justițiarul de Berceni lui Dani Mocanu!

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș desfășoară ample căutări pentru depistarea a doi bărbați din orașul Ștefănești, județul Argeș, care au fost condamnați definitiv la pedepse cu închisoarea pentru infracțiuni grave. Cei doi, în vârstă de 35 și respectiv 33 de ani, au primit pedepse de 7 ani și, respectiv, 4 ani de detenție, pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu

În mediul online, informația privind noile condamnări a generat un val de reacții neașteptate. „Justițiarul de Berceni” a revenit recent în atenția publicului după ce a publicat pe platforma TikTok, în secțiunea comentarii, un mesaj adresat cântărețului Dani Mocanu, care a fost condamnat definitiv într-un dosar penal.

Mesajul a atras rapid mii de comentarii, utilizatorii întrebându-se dacă Justițiarul ar vrea să facă un clip și cu Dani Mocanu. Mesajul aparent ironic al Justițiarului de Berceni a stârnit o adevărată explozie de reacții, comentariul acumulând într-un timp foarte scurt un număr impresionant de răspunsuri din partea altor persoane.

„Unde ești?”, l-a întrebat Justițiarul de Berceni pe Dani Mocanu într-un clip postat de artist pe TikTok.

„VREM EPISODUL MAI REPEDE CU DĂNUȚU😔”, „Daca il prinzi si pe ăsta esti next level😉💪”, „ asta e o piesa pentru justițiarul din Berceni …”, au comentat oamenii la mesajul lui Justițiarul de Berceni.

