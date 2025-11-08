Acasă » Știri » Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv! TikTok-ul a ”explodat”

Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv! TikTok-ul a ”explodat”

De: Anca Chihaie 08/11/2025 | 09:48
Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv! TikTok-ul a ”explodat”
Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu/Foto: social media

Joi, 6 noiembrie, Dani Mocanu și Nando Mocanu au fost condamnați definitiv la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Conflictul în care au fost implicați cei doi s-a petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării din Pitești. Frații Mocanu au bătut cu ranga doi bărbați, una dintre victime suferind o fractură craniană. Iată ce mesaj i-a scris Justițiarul de Berceni lui Dani Mocanu! 

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș desfășoară ample căutări pentru depistarea a doi bărbați din orașul Ștefănești, județul Argeș, care au fost condamnați definitiv la pedepse cu închisoarea pentru infracțiuni grave. Cei doi, în vârstă de 35 și respectiv 33 de ani, au primit pedepse de 7 ani și, respectiv, 4 ani de detenție, pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu

În mediul online, informația privind noile condamnări a generat un val de reacții neașteptate. „Justițiarul de Berceni” a revenit recent în atenția publicului după ce a publicat pe platforma TikTok, în secțiunea comentarii, un mesaj adresat cântărețului Dani Mocanu, care a fost condamnat definitiv într-un dosar penal.

Mesajul a atras rapid mii de comentarii, utilizatorii întrebându-se dacă Justițiarul ar vrea să facă un clip și cu Dani Mocanu. Mesajul aparent ironic al Justițiarului de Berceni a stârnit o adevărată explozie de reacții, comentariul acumulând într-un timp foarte scurt un număr impresionant de răspunsuri din partea altor persoane.

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

„Unde ești?”, l-a întrebat Justițiarul de Berceni pe Dani Mocanu într-un clip postat de artist pe TikTok.

Foto: captură TikTok

„VREM EPISODUL MAI REPEDE CU DĂNUȚU😔”, „Daca il prinzi si pe ăsta esti next level😉💪”, „ asta e o piesa pentru justițiarul din Berceni …”, au comentat oamenii la mesajul lui Justițiarul de Berceni.

BREAKING! Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă

Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie

Tags:
Iți recomandăm
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Știri
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Știri
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Șofer român, reținut pentru omor calificat după ce a provocat moartea a 6 migranți în Bulgaria
Mediafax
Șofer român, reținut pentru omor calificat după ce a provocat moartea a 6...
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro
Gandul.ro
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de...
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA
Digi24
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii...
Pfizer câștigă licitația de 10 miliarde de dolari pentru Metsera, în timp ce Novo se retrage
Mediafax
Pfizer câștigă licitația de 10 miliarde de dolari pentru Metsera, în timp ce...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Ce înseamnă expresia „Six seven”, fenomenul viral din mediul online. Psihologii avertizează: „Oamenii ajung să sufere”
Digi 24
Ce înseamnă expresia „Six seven”, fenomenul viral din mediul online. Psihologii avertizează: „Oamenii ajung să...
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro
Gandul.ro
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți ...
Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți îl pot observa
S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă
S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă
S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările ...
S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările cu care ne confruntăm…”
A fost cutremur în România, noaptea trecută! Ce magnitudine a avut seismul
A fost cutremur în România, noaptea trecută! Ce magnitudine a avut seismul
Vezi toate știrile
×