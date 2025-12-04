Acasă » Știri » Nu este un banc! Dani Mocanu s-a angajat în Italia: este cârciumar

Nu este un banc! Dani Mocanu s-a angajat în Italia: este cârciumar

De: Denisa Iordache 04/12/2025 | 09:17
Nu este un banc! Dani Mocanu s-a angajat în Italia: este cârciumar
Primul mesaj al lui Dani Mocanu după ce a fugit din România. Foto: Social media
De la manelist la… cârciumar?! Da! Ai citit bine! Dani Mocanu s-ar fi reprofilat și ar fi devenit angajat cu acte în regulă într-un bar în apropiere de apartamentul în care acesta locuiește alături de fratele lui, lângă Napoli. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Viața lui Dani Mocanu a trecut printr-o mulțime de schimbări în ultimele săptămâni. După ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pe data de 6 noiembrie 2025, Dani Mocanu a fost dat în urmărire internațională alături de fratele lui Ionuț Nando – condamnat și el la 7 ani de închisoare, pentru că nu au fost găsiți la domiciliu de polițiștii argeșeni care s-au dus să îi aresteze.

Dani Mocanu s-a angajat în Italia

După câteva zile, cei doi frați au fost găsiți în localitatea Casola di Napoli de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din Chestura de Poliție Napoli.

Dar Dani Mocanu nu se oprește aici și își ia din nou fanii prin surprindere! Potrivit Gândul, manelistul și Ionuț Nando s-ar fi angajat în Italia la barul unui român, cu toate că se află în arest la domiciliu. Cei doar și-ar fi făcut deja formele de angajare în localul respectiv.

Mai mult, potrivit aceleiași surse, localul i-ar aparține, de fapt, tot lui Dani Mocanu, doar că societatea comercială ar fi fost trecută pe numele unei persoane de încredere pentru manelist.

Până în momentul în care justiția italiană va lua o decizie în ceea ce privește cererea de extrădare formulată de autoritățile române, frații Mocanu sunt plasați în arest la domiciliu și nu au voie să părăsească domiciliul în intervalul 23:00-07:00.

×