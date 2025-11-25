Acasă » Știri » Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au decis magistrații din Italia

Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au decis magistrații din Italia

De: Mirela Loșniță 25/11/2025 | 19:09
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au decis magistrații din Italia

Magistrații din Italia au decis să amâne pronunțarea în cazul extrădării lui Dani Mocanu și a fratelui său, Nando. Cei doi vor trebui să aștepte până pe 16 decembrie 2025 pentru a afla dacă vor fi sau nu predați autorităților din România.

Cântărețul și fratele său trebuiau să primească astăzi vestea, însă magistrații din Italia au hotărât să amâne această decizie. Mai mult, această amânare nu este deloc surprinzătoare.

Când vor afla Dani Mocanu și Nando dacă vor fi predați autorităților din România

O astfel de situație se întâmplă destul de des în cazul fugarilor, pentru ca judecătorii să poată aduna informații despre condițiile din penitenciarele din România, unde urmează să fie încarcerate persoanele condamnate. Este important ca închisoarea în care ar urma să ajungă Dani Mocanu împreună cu fratele său, Nando, să corespundă standardelor europene. În caz contrar, judecătorii din Italia ar putea refuza să îi predea autorităților române.

În prezent, Dani Mocanu și Nando se află în Napoli, unde sunt arestați la domiciliu chiar în casa tatălui lor. Dani Mocanu împreună cu fratele lui au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 +...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Manelistul și fratele său, Nando, au ajuns în atenția autorităților după ce au fost implicați într-un scandal violent într-o benzinărie din Pitești. Conflictul a escaladat rapid, iar un bărbat a fost lovită cu o rangă, ajungând la spital cu răni grave la cap.

Reamintim că în ultimii ani instanțele italiene au respins mai multe cereri de extrădare venite din România, în cazuri precum: Alina Bica și Ionel Arsene. Unul dintre argumentele invocate frecvent de judecătorii italieni este cel legat de condițiile din închisorile românești, considerate necorespunzătoare standardelor europene.

Pe lângă condamnarea pentru tentativă de omor, Nando Mocanu se confruntă cu un alt dosar penal. Acesta a fost reținut de autorități pentru că a condus un vehicul fără permis de conducere, în timp ce se afla sub control judiciar. Dosarul, aflat în faza de fond la Judecătoria Pitești, a fost amânat de mai multe ori din diverse motive, inclusiv lipsa unui apărător.

Dani Mocanu și Nando, apărați de avocatul care are legături cu familia Escobar: „Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, predarea poate fi refuzată”

Ce făcea Dani Mocanu în Italia, până să fie arestat? Nu-i trecea prin minte că va fi prins

Tags:
Iți recomandăm
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant
Știri
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant
Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Craiova
Știri
Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Craiova
Un ONG cere Academiei Române schimbarea definiției pentru „femeie” din DEX. Motivul care stă la baza acestei cereri
Mediafax
Un ONG cere Academiei Române schimbarea definiției pentru „femeie” din DEX. Motivul care...
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal
Gandul.ro
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme
Adevarul
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul...
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
Cât de aproape este Al Treilea Război Mondial? Rusia lansează o nouă amenințare asupra Europei după reacțiile la planul de pace propus de Donald Trump
Mediafax
Cât de aproape este Al Treilea Război Mondial? Rusia lansează o nouă amenințare...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal
Gandul.ro
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” ...
Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” | EXCLUSIV
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din ...
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant
Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului ...
Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Craiova
Parfum de 85 £ și avioane private: câinii bogaților trăiesc mai bine ca noi
Parfum de 85 £ și avioane private: câinii bogaților trăiesc mai bine ca noi
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lorenzo Buffon, fostul portar de la AC Milan
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lorenzo Buffon, fostul portar de la AC Milan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Vezi toate știrile
×