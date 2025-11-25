Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au decis magistrații din Italia

Magistrații din Italia au decis să amâne pronunțarea în cazul extrădării lui Dani Mocanu și a fratelui său, Nando. Cei doi vor trebui să aștepte până pe 16 decembrie 2025 pentru a afla dacă vor fi sau nu predați autorităților din România.

Cântărețul și fratele său trebuiau să primească astăzi vestea, însă magistrații din Italia au hotărât să amâne această decizie. Mai mult, această amânare nu este deloc surprinzătoare.

Când vor afla Dani Mocanu și Nando dacă vor fi predați autorităților din România

O astfel de situație se întâmplă destul de des în cazul fugarilor, pentru ca judecătorii să poată aduna informații despre condițiile din penitenciarele din România, unde urmează să fie încarcerate persoanele condamnate. Este important ca închisoarea în care ar urma să ajungă Dani Mocanu împreună cu fratele său, Nando, să corespundă standardelor europene. În caz contrar, judecătorii din Italia ar putea refuza să îi predea autorităților române.

În prezent, Dani Mocanu și Nando se află în Napoli, unde sunt arestați la domiciliu chiar în casa tatălui lor. Dani Mocanu împreună cu fratele lui au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

Manelistul și fratele său, Nando, au ajuns în atenția autorităților după ce au fost implicați într-un scandal violent într-o benzinărie din Pitești. Conflictul a escaladat rapid, iar un bărbat a fost lovită cu o rangă, ajungând la spital cu răni grave la cap.

Reamintim că în ultimii ani instanțele italiene au respins mai multe cereri de extrădare venite din România, în cazuri precum: Alina Bica și Ionel Arsene. Unul dintre argumentele invocate frecvent de judecătorii italieni este cel legat de condițiile din închisorile românești, considerate necorespunzătoare standardelor europene.

Pe lângă condamnarea pentru tentativă de omor, Nando Mocanu se confruntă cu un alt dosar penal. Acesta a fost reținut de autorități pentru că a condus un vehicul fără permis de conducere, în timp ce se afla sub control judiciar. Dosarul, aflat în faza de fond la Judecătoria Pitești, a fost amânat de mai multe ori din diverse motive, inclusiv lipsa unui apărător.

