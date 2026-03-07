Acasă » Știri » Cele două zodii care riscă să rămână fără job în martie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu

Cele două zodii care riscă să rămână fără job în martie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu

07/03/2026
Cele două zodii care riscă să rămână fără job în martie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu
Zodiile care riscă să rămână fără job

Luna martie nu se anunță una prea benefică pentru anumite semne zodiacale. Mercur retrograd își face simțită prezența din plin în această perioadă și poate provoca situații tensionate, mai ales în plan profesional. Deciziile luate în grabă sau neînțelegerile cu superiorii pot aduce probleme serioasă la locul de muncă. Două zodii riscă să rămână fără job. Cine sunt ghinioniștii zodiacului?

Cristina Demetrescu atrage atenția că perioada marcată de Mercur retrograd, care se întinde până pe 20 martie, poate aduce încurcături și situații neprevăzute. Deși această etapă nu este neapărat una negativă, ea obligă multe persoane să își regândească deciziile și direcția profesională. Iar două zodii sunt expuse „turbulențelor” în carieră și riscă să rămână fără job.

Gemeni

Potrivit Cristinei Demetrescu, Gemenii pot resimți din plin efectele acestei perioade. Nativii din această zodie s-ar putea confrunta cu instabilitate la locul de muncă și cu mesaje contradictorii din partea superiorilor. Important este să nu își piardă calmul și să nu renunțe ușor.

Acești nativi trebuie să fie foarte atenți la comunicarea profesională. Este important să ceară confirmări și să evite conflictele cu șefii sau colegii. Diplomația și răbdarea sunt sigurele care pot face diferența și îi pot scoate pe acești nativi din impas.

Pești

Conform Cristinei Demetrescu și Peștii sunt puternic influențați de Mercur retrograd, deoarece fenomenul astrologic are loc chiar în semnul lor. Acești nativi se pot trezi în situații complicate la locul de muncă, fiind chemați să rezolve probleme delicate sau să gestioneze responsabilități suplimentare.

În cazul Peștilor, cheia acestei perioade este asumarea responsabilităților și clarificarea rolului profesional. Acești nativi trebuie să își stabilească foarte clar atribuțiile și să ceară recunoașterea muncii depuse. Dacă tratează lucrurile cu calm, această etapă se poate transforma în una benefică și își pot consolida mai bine poziția la locul de muncă.

Deși Mercur retrograd face ravagii, Cristina Demetrescu spune că perioada poate să fie benefică pentru anumite semne zodiacale. Unii nativi au acum ocazia de a corecta greșeli din trecut și de a regândi decizii importante. De asemenea, pentru unii această perioadă poate marca începutul unei schimbări majore în viața profesională.

Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!

Zodia care are mari probleme de familie în această primăvară. Cristina Demetrescu: „Evitați situațiile toxice!”

