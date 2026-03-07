Alertă în România! Ion a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 51 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să dea de el sau să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Ieremie Ion, în vârstă de 51 de ani, domiciliat în Anina, județul Caraș-Severin. Se pare că bărbatul a dispărut, iar familia nu reușește să dea de urma lui. Îngrijorați, aceștia au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Ieremie Ion sunt: înălțime aproximativ 1.65 m, greutate – 70 kg, ochi negri, tunsoare scurtă, piele de culoare măslinie, față ovală. Din păcate, nu se cunosc elemente legate de vestimentația bărbatului din momentul dispariției.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Ieremie Ion este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Ieremie Ion. Este lege

Cine îl vede pe Ieremie Ion este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Un bărbat dispărut de 2 luni a fost găsit mort. Cine este autorul crimei

Cine este românca găsită fără viață într-o clădire părăsită din Catania, printre gunoaie. Poliția îi caută cu disperare rudele