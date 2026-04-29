Primele imagini de la priveghiul Erikăi, tânăra de 18 ani care a murit în accidentul din Giurgiu! Iubitul acesteia, mesaj sfâșietor: „Cât de mult te iubesc”

Erika, tânăra de 18 ani ce și-a pierdut viața în urma accidentului din Giurgiu, urmează să fie condusă pe ultimul drum. Înmormântarea acesteia are loc astăzi, 29 aprilie. Apropiații s-au adunat să îi aducă un ultim omagiu. Primele imagini de la priveghi.

Un accident teribil a avut loc duminică, 26 aprilie, în județul Giurgiu, provocat de o tânără șoferiță. Aceasta a condus cu peste 100 km/h, a pierdut controlul volanului și a provocat un accident grav. Alături de șoferiță, în mașină, se afla și Erika, prietena acesteia. Din păcate, impactul a fost fatal pentru ea, iar acum apropiații se pregătesc să o conducă pe ultimul drum.

Primele imagini de la priveghiul Erikăi

Întreaga comunitate din Giurgiu este în doliu. Moartea tragică a Erikăi a adus multă durere, mai ales pentru familia acesteia, dar și pentru iubitul tinerei. Acum, cu toții se pregătesc să o conducă pe ultimul drum.

Trupul neînsuflețit a fost depus la Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”. Iar ceremonia de înmormântare va avea loc miercuri, 29 aprilie, la Cimitirul „Smârda”. Cei care au cunoscut-o și iubit-o pe Erika s-au adunat să îi aducă acesteia un ultim omagiu.

Printre cei mai afectați de tragedie este iubitul tinerei. Acesta a distribuit în mediul online câteva imagini de la priveghi și a transmis și un mesaj sfâșietor în care vorbește despre momentele frumoase petrecute alături de Erika.

Tânărul a fost lângă iubita sa atuci când aceasta și-a dat ultima suflare. El a mers la locul accidentului, a încercat să o aline și nu s-a dezlipit de ea.

„Nu știu ce să zic.. Mai aveam noi glume despre „ce o să faci când o să mor eu”… dar nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla. De obicei nu îți răspundeam, dar acum ți-aș spune că, indiferent de situație, o să te iubesc la fel de mult. Ultimul meu act de iubire a fost atunci când, în toată gălăgia de acolo, am stat jos lângă tine pe asfalt, mângâindu-te și încercând să-ți fiu liniștea de care aveai nevoie. Știu că poate voiai să mă deschid în fața ta, așa cum îmi spuneai mereu, dar nu reușeam. Să știi, însă, că ai însemnat mai mult decât am știut eu să arăt. Am vrut doar să mai am un ultim moment de liniște lângă tine. Îmi pare rău că te supăram uneori, că eram răutăcios cu tine și că te făceam să plângi din motive banale. Mereu mă puneai pe primul loc, fără să te gândești la tine. Îmi făceai omletă chiar dacă tu nu mâncaseși până atunci. Îmi luai dulce, chiar dacă îți spuneam că nu mai vreau, că mă apuc de sală… Mereu și mereu eram prima persoană la care te gândeai. Știu că, în acești 3 ani, ți-am făcut viața mai frumoasă. De fiecare dată când aveai probleme sau supărări și nu mai puteai să le duci, îți găseai alinarea alături de mine. Îmi pare rău că nu ne-am împlinit toate visele… N-ai apucat să mă vezi polițist. Ai fost persoana care m-a susținut mereu, în orice idee aveam. Erika, iubirea mea… m-ai iubit chiar și atunci când eram răutăcios și înțepat și îmi găseai scuze pentru comportamentul meu față de tine. Îmi pare rău că nu ți-am arătat îndeajuns cât de mult te iubesc. Te-ai mulțumit mereu cu gesturile mici și ai înțeles că, atunci când te ajutam cu ceva, acela era felul meu de a-ți arăta iubirea”, este o parte din mesajul transmis de tânăr în mediul online.

