Când și unde va fi înmormântată Erika, tânăra de 18 ani, care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Giurgiu

De: Denisa Crăciun 27/04/2026 | 19:57
Erika va fi înmormântată miercuri

Un accident teribil a avut loc duminică, 26 aprilie, în județul Giurgiu. Pasagera, o fată de doar 18 ani, și-a pierdut viața, iar tânăra care conducea autovehiculul a fost grav rănită și transportată la spital. 

Un tragic eveniment a avut loc în afara localității Prundu, județul Giurgiu. O fată care și-a primit permisul de conducere în urmă cu șase luni a provocat un accident teribil. Aceasta a condus cu peste 100 km/h, a pierdut controlul volanului și a ajuns pe partea cealaltă a carosabilului. Alături de ea se afla Erika, o altă fată de 18 ani. Pentru aceasta medicii nu au mai putut face nimic. Acum, familia se pregătește de înmormântare.

Erika urmează să fie condusă pe ultimul drum

Întreaga comunitate din Giurgiu este îndoliată. Erika, fata care a murit în accidentul produs duminică, 26 aprilie, în afara localității Prundu, urmează să fie înmormântată. Trupul neînsuflețit a fost depus la Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”, acolo unde familia și cei care au cunoscut-o îi pot aduce un ultim omagiu. Potrivit apropiaților, ceremonia de înmormântare va avea loc miercuri, 29 aprilie, la Cimitirul „Smârda”. Până atunci, sunt așteptați sute de oameni care vor aprinde o lumânare pentru sufletul ei și își vor lua rămas-bun. De la aflarea veștii triste, mii de oameni au transmis prin intermediul rețelelor de socializare mesaje pline de durere.

Drum lin către Eternitate, fată cuminte și frumoasă! Ai îndoliat orașul. Te iubim! Nu te vom uita niciodată!, este mesajul transmis de o apropiată a acesteia.

Cum și-a pierdut viața Erika

Tânăra era pasageră și se afla în mașină alături de o altă fată de aceeași vârstă cu ea, prietenă apropiată. Șoferița ar fi obținut permisul de conducere cu câteva luni în urmă. Potrivit anchetei, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, iar mașina ar fi derapat, ar fi părăsit partea carosabilă și a ajuns în zona împădurită de pe marginea drumului. Acestea s-ar fi îndreptat către localitatea Grecea, acolo unde ar fi trebuit să facă pozele pentru final de an. Impactul a fost atât de puternic pentru Erika, încât nu a supraviețuit. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje, iar șoferița, rănită grav, a fost transportată la spital.

