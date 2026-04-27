Ea este Denisa, tânăra de 19 ani care a murit în accidentul de pe centura Severinului! Era studentă și numai ce se căsătorise

O tânără de 19 ani a murit într-un accident rutier grav, după ce mașina condusă de soțul ei a fost implicată într-o coliziune violentă cu un alt autoturism. Cei doi se căsătoriseră la începutul anului.

Denisa, tânără de 19 ani, moartă într-un accident devastator

Accidentul teribil în care Denisa și-a pierdut viața a avut loc pe centura Severinului. Potrivit informațiilor din anchetă, accidentul s-a produs după ce șoferul ar fi încercat să evite un autoturism care ar fi pătruns de pe un drum lateral. În urma manevrei, mașina în care se aflau Denisa și soțul său a intrat în coliziune cu un alt vehicul care circula regulamentar din sens opus.

Din păcate, impactul a fost unul extrem de puternic. În urma loviturii, unul dintre autoturisme a fost proiectat în afara șoselei și s-a răsturnat pe câmp. La cea de-a doua mașină, motorul a fost smuls și aruncat de sub capotă, semn al violenței coliziunii.

În urma impactului violent, tânăra de 19 ani, aflată pe locul din dreapta, a rămas încarcerată. La fața locului s-au deplasat oamenii legii și echipajele de salvare. Însă, din păcate, pentru Denisa nu s-a mai putut face nimic. Aceasta a fost resuscitată minute în șir, însă fără succes.

Denisa s-a stins din viață în mod tragic, iar familia este distrusă de durere. Tânăra de 19 ani era studentă, iar la începutul anului se căsătorise. Celelalte persoane implicate în accident au scăpat cu viață. Oamenii legii au demarat acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

