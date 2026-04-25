Ea este tânăra de 23 de ani care a murit în accidentul de vineri seara. Impact devastator, medicii nu au mai putut face nimic

Tragedie cumplită în județul Constanța, după un accident rutier produs vineri seara, pe DJ 222, la ieșirea din comuna Mihail Kogălniceanu. O tânără de doar 23 de ani și-a pierdut viața, în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale.

Potrivit informațiilor apărute în Ziarul Amprenta, victima, Maria C., era originară din Agigea, însă locuia în Mihail Kogălniceanu împreună cu iubitul ei, cel care se afla la volan în momentul accidentului. În mașină se aflau patru tineri, cu vârste între 20 și 22 de ani.

Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat violent într-un stâlp de electricitate. În urma impactului, tânăra aflată pe bancheta din spate, pe partea stângă, a fost grav rănită. Deși medicii au încercat minute în șir să o resusciteze, aceasta, aflată în stop cardio-respirator, nu a mai putut fi salvată.

O altă tânără, în vârstă de 18 ani, a fost transportată la spital cu traumatism lombar, iar ceilalți doi ocupanți ai mașinii au primit îngrijiri la fața locului.

OFICIAL de la IPJ Constanța:

„În urma cercetărilor efectuate de către polițiști a reieșit faptul că un bărbat, de 20 de ani, a pierdut controlul asupra direcției, părăsind partea carosabilă, după care a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

Din impact a rezultat decesul, la fața locului, a unei femei, de 23 de ani, precum și vătămarea corporală a unei alte femei, de 18 ani, ambele pasagere pe locurile din spate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ.

Traficul a fost reluat.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze.

Dumnezeu să o odihnească în pace!