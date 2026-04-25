Ea este tânăra de 23 de ani care a murit în accidentul de vineri seara. Impact devastator, medicii nu au mai putut face nimic

De: Emanuel Popescu 25/04/2026 | 13:50
Tragedie cumplită în județul Constanța, după un accident rutier produs vineri seara, pe DJ 222, la ieșirea din comuna Mihail Kogălniceanu. O tânără de doar 23 de ani și-a pierdut viața, în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale.

Potrivit informațiilor apărute în Ziarul Amprenta, victima, Maria C., era originară din Agigea, însă locuia în Mihail Kogălniceanu împreună cu iubitul ei, cel care se afla la volan în momentul accidentului. În mașină se aflau patru tineri, cu vârste între 20 și 22 de ani.

Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat violent într-un stâlp de electricitate. În urma impactului, tânăra aflată pe bancheta din spate, pe partea stângă, a fost grav rănită. Deși medicii au încercat minute în șir să o resusciteze, aceasta, aflată în stop cardio-respirator, nu a mai putut fi salvată.

O altă tânără, în vârstă de 18 ani, a fost transportată la spital cu traumatism lombar, iar ceilalți doi ocupanți ai mașinii au primit îngrijiri la fața locului.

OFICIAL de la IPJ Constanța:

„În urma cercetărilor efectuate de către polițiști a reieșit faptul că un bărbat, de 20 de ani, a pierdut controlul asupra direcției, părăsind partea carosabilă, după care a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

Din impact a rezultat decesul, la fața locului, a unei femei, de 23 de ani, precum și vătămarea corporală a unei alte femei, de 18 ani, ambele pasagere pe locurile din spate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ.

Traficul a fost reluat.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Știri
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă pot avea consecințe”
Știri
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă…
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”
Adevarul
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător....
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar...
Parteneri
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”....
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
Click.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
go4it.ro
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: ...
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă pot avea consecințe”
Grătarul în fața blocului te poate costa scump. Amenzile ajung până la 5.000 lei
Grătarul în fața blocului te poate costa scump. Amenzile ajung până la 5.000 lei
Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”
Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”
Cătălin Bordea a recunoscut abia acum ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari, la filmările ...
Cătălin Bordea a recunoscut abia acum ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari, la filmările Asia Express 2025
Gestul care spune tot despre relația lor. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au atras toate privirile
Gestul care spune tot despre relația lor. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au atras toate privirile
Vezi toate știrile