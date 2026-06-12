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Cât costă două ouă ochiuri simple, la „împinge tava” din Eforie Nord

De: Elisa Tîrgovățu 12/06/2026 | 07:42
Cât costă două ouă ochiuri simple, la împinge tava din Eforie Nord
Cât costă două ouă ochiuri simple, la "împinge tava" din Eforie Nord
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În fiecare sezon estival, discuțiile despre prețurile de la mare revin în centrul atenției. De la șezlonguri și băuturi răcoritoare până la preparatele servite la micul dejun, turiștii sunt tot mai atenți la sumele pe care le scot din buzunar. O postare din mediul online în care apare afișat meniul într-o autoservire din Eforie Nord a devenit subiect de comentarii pe rețelele sociale.

Meniul cuprinde preparate clasice, pe care românii le aleg frecvent la începutul zilei. De la ouă și omlete până la mămăligă și clătite, oferta este una simplă, însă prețurile îi fac pe mulți să compare costurile actuale cu cele de acum câțiva ani.

Printre cele mai ieftine produse din listă se află porția de mămăligă simplă, care costă 8 lei pentru 200 de grame. La polul opus, unele preparate tradiționale depășesc pragul de 20 de lei.

Cât costă două ochiuri simple

În categoria preparatelor pe bază de ouă, o porție de ochiuri simple, de 80 de grame, este vândută cu 14 lei. Același preț apare și în dreptul omletei simple. Cei care preferă variante mai consistente trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. Omleta cu cașcaval costă 18 lei, la fel ca omleta cu telemea sau cea cu șuncă și ciuperci.

Unul dintre cele mai scumpe produse de la micul dejun este preparatul tradițional format din ochiuri românești cu telemea și mămăliguță. Pentru această porție, clienții trebuie să plătească 24 de lei. Același preț este afișat și pentru mămăliga cu brânză și smântână.

Lista continuă cu alte produse populare. Crenvurștii cu muștar sunt vânduți cu 14 lei, în timp ce cabanoșii la tigaie costă 18 lei. Pentru o porție de cașcaval pane, clienții trebuie să achite 20 de lei.

Nici desertul nu lipsește din ofertă. O porție de clătite este listată la 16 lei, preț care se situează în zona medie a meniului.

Diferențele de preț dintre produse nu sunt foarte mari. Însă pentru o familie care servește zilnic micul dejun în oraș, nota de plată poate crește rapid. Tocmai de aceea, astfel de meniuri ajung frecvent să fie analizate și comentate de turiști, care încearcă să stabilească dacă prețurile practicate în sezonul estival sunt sau nu justificate.

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„E jupuială ceea ce faceți la mare de aceea nu aveți turiști, vine sezonul jupuirii”, au scris internauții în secțiunea de comentarii.

CITEȘTE ȘI: Prețurile deja au luat-o din loc! Cât costă să închiriezi un șezlong în Eforie Nord acum, la început de iunie

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