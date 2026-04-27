Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru Klaudia, o influenceriță de 32 de ani! A fost călcată cu mașina de o rivală. „Se luptau” pentru același bărbat

Sfârșit tragic pentru Klaudia, o influenceriță de 32 de ani! A fost călcată cu mașina de o rivală. „Se luptau” pentru același bărbat

De: Alina Drăgan 27/04/2026 | 10:34
Sfârșit tragic pentru Klaudia, o influenceriță de 32 de ani! A fost călcată cu mașina de o rivală. „Se luptau” pentru același bărbat
Sfârșit tragic pentru Klaudia Zakrzewska, o influenceriță de 32 de ani /Foto: Facebook

Sfârșit tragic pentru Klaudia Zakrzewska, o cunoscută influenceriță în vârstă de 32 de ani. Aceasta a murit după ce a fost călcată de o mașină în fața unui club din Soho, Londra. Cea care a dat cu mașina peste ea este Gabrielle Carrington, fostă participantă la X Factor. Se pare că între cele două exista o dispută mai veche, acestea luptându-se pentru același bărbat. Cum s-a întâmplat totul?

Potrivit Poliției Metropolitane, accidentul a avut loc pe 19 aprilie, în jurul orei 4.30, pe strada Argyll. Martorii au relatat că un vehicul negru a intrat în plin într-un grup de persoane aflate în fața clubului. În grupul de oameni se afla și Klaudia Zakrzewska, care a fost grav rănită.

Sfârșit tragic pentru Klaudia Zakrzewska

Klaudia Zakrzewska s-a stins din viață în data de 25 aprilie, pe un pat de spital, la șase zile după accident. În ciuda eforturilor medicilor, pentru influenceriță nu s-a mai putut face nimic. În imaginile surprinse la fața locului se observă cum o mașină neagră intră într-un grup de oameni aflați la intrarea în club.

Klaudia Zakrzewska a rămas prinsă sub mașină, iar trecătorii au încercat să o ajute. De asemenea, în urma celor întâmplate, un bărbat în vârstă de 50 de ani și o altă femeie în vârstă de 30 de ani au fost răniți. Poliția a confirmat că o femeie de 29 de ani, Gabrielle Carrington din Manchester, a fost arestată la locul faptei și este acuzată de tentativă de omor, vătămare corporală gravă, conducere periculoasă și conducere sub influența alcoolului.

În urma audierilor, Gabrielle Carrington, fostă concurentă X Factor, a recunoscut că era în conflict cu influencerița ucisă. Potrivit procurorilor, cele două femei aveau o dispută „de durată” și „se cunoșteau bine”. Se pare că ambele luptau pentru același bărbat.

În momentul accidentului, Gabrielle Carrington avea o concentrație de alcool în sânge de peste două ori mai mare decât limita legală de 0,8 la mie. Aceasta a fost prezentată în fața magistraților pe 21 aprilie și va apărea din nou în instanță pe 19 mai la Old Bailey. După decesul influenceriței, acuzația de tentativă de omor va fi înlocuită cu cea de omor.

 

CITEȘTE ȘI:

Influenceriță celebră, găsită moartă pe o plajă din Brazilia! Avea doar 36 de ani

Valul de despărțiri din 2026 continuă! O influenceriță se alătură listei de persoane lăsate „pe liber”

Tags:

