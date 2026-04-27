Filmul tragediei din Giurgiu. Ce a dus la moartea tinerei de 18 ani

O tragedie înfiorătoare a avut loc duminică, 26 aprilie. O fată de doar 18 ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier. Aceasta se afla pe scaunul din dreapta, iar fata care conducea autoturismul avea permis de puțin timp.

Un accident grav s-a produs în afara localității Prundu, din Giurgiu. Tragedia a avut loc duminică, 26 aprilie, în jurul orei 17:00. Totul s-a petrecut, după ce șoferița, care își primise permisul de conducere cu șase luni în urmă, a manevrat mașina cu peste 100 km/h în pădure și a pierdut controlul volanului. Alături de ea se afla o altă tânără de 18 ani, care nu a supraviețuit impactului.

Filmul tragediei din Giurgiu

Întreaga comunitate din Giurgiu a rămas șocată de accidentul rutier care a avut loc. Șoferița era începătoare, își luase permisul în urmă cu câteva luni, însă nimic nu prevestea ce avea să se întâmple. Ea conducea în afara localității Prundu, mai exact prin pădure. Martorii spun că fata de 18 ani șofa cu o viteză mult prea mare, mai exact cu peste 100 km/h.

Erau 2 fete cu mașina decapotată și cred că peste 100 la oră în pădure au trecut pe lângă mine…, a declarat un martor într-o postare pe rețelele de socializare.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri de la stația Colibași și Detașamentul Giurgiu, o autospecială SMURD, trei ambulanțe SAJ și poliția. Mașina a fost găsită în afara șoselei, mai exact în pădurea de pe marginea drumului. De asemenea, potrivit primelor informații puse la dispoziție de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, fata aflată la volanul autoturismului nu a adaptat viteza într-o curbă și a ajuns pe cealaltă parte a carosabilului.

Din primele cercetări, a reieșit faptul că, o tânără de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă și ar fi părăsit partea carosabilă, au transmis autoritățile.

Medicii nu au mai putut face nimic pentru pasageră, iar șoferița a fost rănită și transportată la spital. Totodată, aceasta a fost testată cu aparatul etilotest. Rezultatul indicat a fost zero, așadar nu consumase alcool. În plus, autoritățile din Giurgiu au deschis o anchetă și vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

