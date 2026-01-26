A evadat Abdullah Ataș, turcul condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea poliţistului Gheorghe Ionescu

Un deținut turc, condamnat definitiv pentru omor calificat, a provocat alerta autorităților după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova, unde era încarcerat în regim semi-deschis. Abdullah Atas, în vârstă de 45 de ani, fusese condamnat în 2017 la o pedeapsă de 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea polițistului Gheorghe Ionescu, cunoscut sub porecla „Dulăul”, în urma unui incident violent din 2015.

Conform surselor oficiale, deținutul a beneficiat de o permisie între 23 și 26 ianuarie 2026, însă nu s-a mai prezentat la penitenciar la ora stabilită pentru întoarcere. Lipsa sa a fost constatată în dimineața zilei de luni, iar imediat au fost demarate procedurile de alertă. Autoritățile au inițiat verificări la domiciliul său din orașul Voluntari, dar căutările nu au avut succes, potrivit Mediafax.ro

A evadat Abdullah Ataș

Evaziunea a activat mecanismele de urgență: polițiști de penitenciar și echipe speciale au fost mobilizate pentru a localiza deținutul, iar informațiile privind profilul său fizic au fost distribuite în scopul identificării rapide. Abdullah Atas este descris ca având 1,68 metri înălțime, constituție atletică, față ovală, ochi căprui și păr șaten închis. La momentul plecării din unitate purta blugi negri, geacă albastră, bluză de trening gri și adidași albi.

„La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar. Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu (oraș Voluntari) fără a fi găsit. Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului”, a transmis Poliția Capitalei.

Neprezentarea la întoarcerea din permisie constituie infracțiunea de evadare, care se pedepsește cu închisoare între șase luni și trei ani. Având în vedere gravitatea antecedentului său penal și pedeapsa deja pronunțată pentru omor, cazului i se acordă o atenție sporită din partea autorităților.

