Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. Ce tort i-au luat rudele

De: Denisa Iordache 08/12/2025 | 16:43
Tragedia provocată de criminalul Emil Gânj a lăsat urme imposibil de șters. Copilul Andei, femeia ucisă cu sânge rece de bărbat, a trăit prima aniversare fără mama lui. După 5 luni de la cazul care a șocat România, individul este de negăsit.

Crima din Mureș a șocat o țară întreagă. Emil Gânj își omora fosta iubită, pe Anda, în luna iulie a acestui an. După ce a comis fapta cu sânge rece, criminalul i-a incendiat locuința tinerei de 23 de ani. Acest caz a stârnit revoltă în toată țara. Anda a încercat de mai multe ori să scape de bărbat, dar nu a reușit. Individul este dat în urmărire în aceste momente și este de negăsit de la momentul producerii faptei.

Ziua de ieri ar fi trebuit să fie veselă și marcată de momente în familie, dar Emil Gânj a distrus acest lucru. Alessio, fiul Andei, a simțit cum este prima aniversare fără cea care i-a dat viață. Acum, băiețelul în vârstă de 7 ani este crescut de bunică și mătușă.

În ciuda durerii care le apasă familia, acestea au încercat să îi aducă un zâmbet pe buze băiețelului și i-au organizat ziua de naștere. Bunica micuțului l-a surprins pe acesta cu tort și a postat câteva poze cu Alessio.

Fiul Andei a fost sărbătorit. Sursă: Facebook
Fiul Andei a fost sărbătorit. Sursă: Facebook

Tatăl Andei e disperat

Anda nu a avut nicio șansă de supraviețuire, iar trupul ei a fost descoperit carbonizat în urma intervenției pompierilor. Emil Gânj rămâne de negăsit de atâtea luni, iar tatăl Andei își dorește ca acesta să fie prins cât mai repede. Mai mult, bărbatul susține că autoritățile nu își fac datoria.

Tatăl Andei se afla în Gara de Nord din București și a tras un semnal de alarmă, spunând că nu există nici măcar o fotografie cu Emil Gânj, deși este considerat cel mai căutat criminal din țară.

„Uitați, sunt Gyurcă Tiberiu, tatăl Andei Maria Gyurcă ce a fost omorâtă. Ia uitați în Gara București, nu vedem aici nicio poză cu infractorul, nu este nimic. Ia uitați, casa de bilete, nu este nicio fotografie nicăieri, nici interior, nici exterior. Ce autorități avem? Cum își fac treaba? Așa se manifestă pentru a prinde infractorul”, a spus tatăl Andei.

