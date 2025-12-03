Ororile lui Emil Gânj: imagini șocante descoperite în telefonul criminalului

Investigațiile în dosarul lui Emil Gânj, aflat încă pe lista persoanelor urmărite la nivel național pentru uciderea fostei sale partenere, scot la iveală aspecte tot mai alarmante. Surse din anchetă arată că în telefonul suspectului au fost descoperite imagini care sugerează că victima ar fi fost supusă unor abuzuri grave cu mult timp înainte de crimă.

Analiza dispozitivelor mobile recuperate de anchetatori a relevat existența unor înregistrări video în care tânăra apare în ipostaze compromițătoare. Conform informațiilor judiciare, bărbatul ar fi constrâns-o să întrețină raporturi sexuale repetate, pe care le-ar fi filmat.

Imaginile şocante găsite în telefonul suspectului

Materialele identificate pe telefoanele pe care suspectul le-ar fi ascuns pentru a-și șterge urmele ridică semne de întrebare privind respectarea ordinului de protecție emis împotriva lui.

Ancheta indică faptul că, deși exista o măsură legală, Gânj ar fi continuat să manipuleze și să forțeze victima să se întâlnească cu el.

Potrivit surselor judiciare, datele au fost recuperate abia după ce o echipă specializată a reușit să extragă informațiile din dispozitivele deteriorate. Printre acestea se află secvențe care sugerează o relație marcată de violență, constrângere și comportamente abuzive.

Emil Gânj rămâne de negăsit

Pe 8 iulie 2025, o tânără de 23 de ani a fost ucisă în propria locuință, unde se aflau și membri ai familiei. Emil Gânj ar fi așteptat ca polițiștii să plece înainte de a pătrunde forțat în casă, ar fi găsit victima ascunsă într-un dulap și ar fi atacat-o mortal cu un topor. Ulterior, trupul acesteia ar fi fost incendiat, cel mai probabil pentru a distruge probele.

După atac, suspectul a fugit și nu a fost găsit până în prezent, în ciuda unei ample operațiuni de căutare. În ultimele luni, autoritățile au verificat câmpuri, păduri și clădiri părăsite, mobilizând sute de polițiști, jandarmi și angajați ai ocoalelor silvice, sprijiniți de drone, câini de urmă și echipe specializate.

Deși au fost analizate mai multe posibile rute de evadare, Emil Gânj nu a fost localizat, ceea ce ridică suspiciuni privind eventuale sprijinuri externe sau capacitatea sa de a se ascunde pe termen lung. Ancheta este în desfășurare, iar noile probe digitale ar putea conduce la extinderea acuzațiilor și la schimbarea direcției cazului.

