Emil Gânj, cel mai căutat român de pe site-ul Europol. Ce recompensă URIAȘĂ se oferă pentru informații despre criminalul Andei

Au trecut trei luni de când Emil Gânj este căutat de poliție. În data de 8 iulie 2025, bărbatul a intrat în casă peste Anda Gyurcă, o tânără de 23 de ani, a ucis-o apoi a incendiat locuința. De atunci, criminalul a devenit cel mai căutat român de pe site-ul Europol. Autoritățile oferă o recompensă uriașă pentru cei care oferă informații sau pot ajuta la prinderea lui.

La începutul lunii iulie, Emil Gânj a ucis-o cu sânge rece pe Anda Gyurcă, fosta lui parteneră, o tânără de 23 de ani din județul Mureș. Într-un moment necugetat, bărbatul a intrat în casă peste ea, a ucis-o cu o toporișcă, apoi a incendiat locuința. De atunci, zeci de polițiști și jandarmi îl caută neîncetat pe bărbat. A fost dat în urmărire generală, însă nici până în ziua de azi nu a fost prins.

Ce recompensă oferă autoritățile pentru prinderea lui Emil Gânj

Oamenii care oferă informații reale despre locul unde s-ar putea afla ascuns Emil Gânj și care pot ajuta la prinderea lui, autoritățile oferă o recompensă de 5.000 de euro. Fotografia acestuia și indicii despre el au fost publicate pe site-ul agenției Europol. Căutările au fost extinse în mai multe județe, însă anchetatorii nu exclud varianta în care criminalul să fi reușit să fugă din țară.

”Avem granița Schengen, adică există această libertate de mișcare și sigur putea să plece din țară oricând. Nu trebuie excluse nici celelalte două variante, și anume să fie decedat între timp sau să fie în continuare în România și să se ascundă foarte bine”, a spus Mihai Zlat, vicepreședintele sindicatului SNPPC. „Popularizarea la scară mai mare și anume pe site-ul Europol, secțiunea Most Wanted, constituie tocmai un demers pentru a spori gradul de siguranță nu doar din țara noastră, nu doar pe teritoriul României, ci pe întreg teritoriul UE”, a declarat Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș, potrivit tvrinfo.ro.

În tot acest timp, familia Andei trăiește în teroare. Mama fetei de 23 de ani a mărturisit că încă se teme pentru viața ei și a familiei sale, trăind tot timpul cu frica și cu gândul că bărbatul ar putea să se întoarcă oricând să mai comită o crimă.

”Nu cred că o să mai fie prins, ne așteptăm să se întoarcă înapoi și să ne mai distrugă pe careva. Stăm în casă, ne-am luat un topor, o bâtă. Nu știu ce să zic, dacă o să mai fie prins, dacă cu adevărat își dau interesul să-l prindă, că eu nu cred. Eu nu mai cred în poliție, că nu și-o făcut treaba atunci când trebuia, nu mai am încredere deloc”, a spus mama Andei pentru Protv.

