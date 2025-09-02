Acasă » Știri » A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. Ireal unde și-a improvizat un ”adăpost” criminalul Andei

A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. Ireal unde și-a improvizat un ”adăpost” criminalul Andei

De: Irina Vlad 02/09/2025 | 13:35
Apar noi detalii în cazul dispariției lui Emil Gânj, criminalul din Mureș. Bărbatul este de negăsit de aproape două luni, din ziua în care a ucis-o pe Anda, fosta lui parteneră. Zi și noapte, polițiștii au încercat să afle unde și-a pierdut urma, însă abia acum s-a descoperit ascunzătoarea pe care acesta a improvizat-o.

Anda Gyurcă a fost ucisă la începutul lunii iulie (pe data de 8). Emil Gânj – cu care a avut o relație de iubire –  a intrat peste ea în casă, a lovit-o cu o toporișcă apoi a incendiat locuința. Ulterior a fugit. Tânăra de 23 de ani era mama unui băiețel în vârstă de 6 ani. De atunci și până acum, bărbatul este de negăsit. Jandarmii păzesc în continuare casa familiei victimei, iar localnicii sunt în alertă din ziua în care Emil Gânj a dispărut.

Anchetatorii au descoperit ascunzătoarea lui Emil Gânj

Zeci de ore de căutare, sute de jandarmi și polițiști au împrejmuit zonele din județele Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, zone în care Emil Gânj ar fi putut să se ascundă, însă în zadar. De asemenea, ancheta este îngreunată și de cele peste 300 de sesizări false din partea persoanelor care susțint că l-ar fi văzut pe criminal în diverse împrejurări.

Recent, potrivit surselor judiciare contactate de jurnaliștii de la Gândul.ro, anchetatorii au luat în calcul varianta în care Emil Gânj s-ar putea ascunde în rețeaua de tuneluri construite în scop militar din ordinul lui Nicolae Ceaușescu (încă din anul 1968).

În timpul verificărilor a fost descoperit un tunel construit din mărăcini, care marca o groapă adâncă. În ea s-au găsit mai multe vase murdare, în care fusese mâncare. Recipientele au fost ridicate de criminaliști, urmând ca probele ADN să demonstreze dacă Emil Gânj a mâncat din ele.

Emil Gânj este considerat un individ inteligent și extrem de periculos. El a mai fost condamnat la 15 ani și 6 luni de închisoare pentru omor calificat, însă a fost eliberat mai devreme, în noiembrie 2020. În aprilie 2025, bărbatul a primit o nouă condamnare de doi ani de închisoare pentru încălcarea unui ordin de protecție, la care s-au adăugat și cinci ani rămași din pedeapsa anterioară pentru crimă.

 

