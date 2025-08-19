Acasă » Știri » Motivul REAL pentru care Emil Gânj a fost eliberat mai devreme din închisoare, deși trebuia să execute o pedeapsă de 15 ani și 6 luni pentru omor

De: Redacția CANCAN 19/08/2025 | 15:52
Poliția este în alertă de peste o lună și jumătate de când Emil Gânj și-a ucis cu sânge rece fosta iubită. Bărbatul a dispărut imediat după cumplitul eveniment și nu se mai știe nimic despre el. În urma cercetărilor efectuate s-au descoperit detalii cu privire la trecutul criminalului Andei. 

Emil Gânj este căutat de oamenii legii de peste o lună și jumătate, însă fără succes. În data de 8 iulie el a intrat în casa fostei iubite, a lovit-o cu bestialitate cu un topor, apoi a incendiat locuința. Din acel moment s-a făcut nevăzut și poliția a pus în joc o recompensă pentru găsirea bărbatului. În ultima perioadă s-au descoperit mai multe detalii neașteptate despre trecutul său.

El a fost condamnat inițial la 15 ani și șase luni de închisoare pentru omor calificat, acesta ar fi trebuit să rămână după gratii până în ianuarie 2026. Totuși, în noiembrie 2020, Judecătoria Târgu Mureș a dispus eliberarea sa condiționată cu mai bine de cinci ani înainte de termen, motivând prin „conduita bună constantă” și prin existența unor dovezi solide de îndreptare. 

Hotărârea a fost luată în ciuda opoziției venite din partea penitenciarului, care avertiza asupra riscului de recidivă. În ciuda acestei încrederi acordate de instanță, în aprilie 2025, bărbatul a primit o nouă condamnare de doi ani de închisoare pentru încălcarea unui ordin de protecție, la care s-au adăugat și cinci ani rămași din pedeapsa anterioară pentru crimă.

Piste false pentru găsirea lui Emil Gânj

Oamenii legii sunt în alertă pentru a-l găsi pe criminalul Andrei, Emil Gânj. De peste o lună au apărut mai multe piste false cu privire la locul în care s-au putea afla bărbatul. Un cioban a susținut că l-ar fi văzut la o stână din județul Bistrița-Năsăud în timpul serii.

În urma semnalării, sute de polițiști și jandarmi au pornit în căutări, verificând zeci, chiar sute de hectare de pădure. Au fost immplicare și elicoptere pentru a-l găsi pe criminal. În cele din urmă însă, s-a aflat că bărbatul inventase povestea, sperând să obțină recompensa de 5.000 de euro oferită pentru capturarea criminalului.

