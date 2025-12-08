Acasă » Știri » Sport » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit Rapidul pe Dinamo în topul dușmăniei roș-albaștrilor?”

De: Andreea Stăncescu 08/12/2025 | 16:40
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu analiza derby-ului FCSB-Dinamo: tot ce nu ați văzut la TV de la meci.

Dăm calificativele: vedem dacă merită cineva patru stele și dacă ia cineva „garsonieră”.

Discutăm despre ce s-a petrecut în tribune și comentăm declarația lui Meme Stoica: a înlocuit Rapid pe Dinamo în „topul dușmăniei” FCSB?

Venim cu informații despre tot ce se întâmplă la echipă după meciul cu marea rivală.

Azi, luni, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

