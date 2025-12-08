Ce interdicție majoră a primit Alina Sorescu de la Alexandru Ciucu, la începutul relației. Care sunt semnalele toxice pe care ea le-a numit „iubire”

La doar câteva luni de când a devenit femeie divorțată (cu acte în regulă), Alina Sorescu (39 de ani) a vorbit deschis despre căsnicia toxică pe care a avut-o cu Alexandru Ciucu. Deși din exterior păreau familia perfectă, artista mărturisește că realitatea era alta.

Invitată în cadrul emisiunii „În oglindă” de la Kanal D, Alina Sorescu a făcut o serie de confesiuni despre ceea ce a trăit în relația și căsnicia cu Alexandru Ciucu, timp de 12 ani. De la primele semne de alarmă, până la șantaj, manipulare și tăcere mascată în suferință, artista a rupt tăcerea.

Ce interdicție a primit Alina Sorescu de la Alexandru Ciucu

Alina Sorescu avea doar 22 de ani când l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină soț și tatăl celor doua fiice ale sale. Pe lângă cariera muzicală în plină ascensiune, artista a visat cu ochii deschiși la o poveste de iubire cum doar în povești a mai văzut.

Și așa a fost, cel puțin în primele luni de relație. A crezut că bărbatul pe care l-a întâlnit este jumătatea ei, însă, pe parcurs, relația nu a decurs ca în poveștile cu prinți și prințese. Nimeni nu avea să o pregătească pentru ce urma să trăiască.

„Eu aveam experiența de scenă, dar nu aveam experiența de viață. Îmi spunea de foarte multe ori (n.r. fostul soț): Oi avea tu școli înalte și multe, dar eu am școala vieții și sunt superior ție. Nu m-a lăsat să termin masterul pe care îl aveam în momentul respectiv în derulare (…) Îmi spunea: ‘Ce-ți mai trebuie ție atâtea școli?’”, își amintește Alina Sorescu.

Semnalele toxice pe care Alina Sorescu nu le-a văzut

Începutul relației a fost copleșitor și fulminant. Totul evolua neașteptat de rapid. Graba, însă, la acea vreme, era interpretată ca un semn bun. A fost momentul în care Alina Sorescu a confundat dorința de control a partenerului, semnalele toxice cu iubirea sinceră și dezinteresată.

„Începutul a fost fulminant, acaparator, eu interpretam acea sufocare din partea lui ca pe dovezi de dragoste, îmi închipuiam că va fi minunat din moment ce, iată, este atât de dornic de a avea această relație împreună. Își dorea foarte mult să ardem etapele, (…) nu avea răbdare să mă cunoască”, și-a amintit artista.

Când a început să simtă că ceva nu e în regulă, Alina Sorescu spune căa preferat să tacă și să îndure, în speranța că va fi mai bine. Nimeni nu a știut prin ce trece. A avut grijă ca totul să pară perfect din afară, însă era măcinată de suferință.

„Chiar dacă simțeam că unele lucruri nu sunt în regulă, nu aveam curajul să le recunosc în fața nimănui”, a povestit Alina Sorescu la „În Oglindă”.

