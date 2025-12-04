Acasă » Știri » Motivul real pentru care Alina Sorescu nu are o relație, după divorțul de Alexandru Ciucu: ”Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat”

De: David Ioan 04/12/2025 | 22:40
Alina Sorescu rupe tăcerea după divorț
Cunoscuta cântăreață Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani şi mamă a două fiice, a vorbit deschis despre viața sa după divorțul de designerul Alexandru Ciucu. Artista a împărtășit detalii despre perioada dificilă prin care a trecut, dar și despre modul în care a reușit să își regăsească echilibrul și să își redefinească prioritățile.

Într-un interviu recent, vedeta a mărturisit că experiența separării a fost una plină de provocări, dar și de lecții importante.

Alina Sorescu rupe tăcerea după divorţ

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare, fermă decât credeam că pot fi”, a declarat aceasta.

Alina Sorescu a recunoscut că nu s-a așteptat ca procesul divorțului să fie atât de complicat și de îndelungat.

„Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat, nu mă aşteptam ca totul să dureze atât de mult… Complicaţiile care au apărut ulterior, presiunile care continuă şi acum, la asta mă refer”, a explicat artista.

Chiar și în aceste condiții, cântăreața rămâne concentrată pe binele fiicelor sale și consideră că decizia luată a fost cea mai potrivită.

„Sunt împăcată că, din păcate, am luat cea mai bună decizie care se putea lua la acel moment pentru binele fetelor”, a precizat ea.

Artista a declarat că nu îşi caută un iubit momentan

În ceea ce privește o posibilă nouă relație, Alina Sorescu a fost categorică. Pentru moment, atenția sa este îndreptată exclusiv către familie și carieră.

Alina Sorescu si Alexandru Ciucu
Alina Sorescu si Alexandru Ciucu pe vremea când formau un cuplu

„Când treci printr-o situație atât de complicată și o suferință atât de mare, nu te gândești la momentul ăla. Eu una, cel puțin, nu îl proiectez. Am atâtea lucruri de făcut acum. Legat de fetițe, legat de munca mea, m-am lăsat cufundată în tot ce ține de activitatea mea profesională, cu bucurie, cu un chef nebun. Am o viață foarte plină, în care încerc să mă concentrez pe fetițe și pe profesia mea. Pentru mine, fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat, nu mă gândesc la altceva decât la prezent și la cum să gestionez cât mai bine situația”, a mai spus artista.

Alina Sorescu se află în acest moment în perioada de redescoperire

Alina a vorbit și despre sprijinul pe care l-a primit din partea părinților săi, încă de la începuturile carierei. De la primele apariții televizate până la proiectele actuale, familia a fost un pilon de susținere constant.

Astăzi, cântăreața își dedică energia creșterii celor două fiice, dorindu-le o copilărie liniștită și echilibrată. Ea își propune să fie un model de demnitate și putere pentru copiii săi.

„Încerc în fiecare zi să mă redescopăr, să fiu mai bună pentru mine şi pentru fetiţele mele. Fiecare zi aduce o provocare, dar şi o lecţie”, a mărturisit Alina Sorescu.

Astfel, artista își continuă parcursul personal și profesional cu determinare, demonstrând că, în ciuda dificultăților, a reușit să își construiască o viață plină de sens, dedicată familiei și muzicii.

