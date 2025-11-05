Acasă » Exclusiv » După trei ani de calvar, Alina Sorescu încă nu s-a vindecat: ”Nu trăim o situație liniștită”

După trei ani de calvar, Alina Sorescu încă nu s-a vindecat: ”Nu trăim o situație liniștită”

De: Keva Iosif 05/11/2025 | 23:40
S-a dat startul filmărilor pentru Protevelion 2026, iar printre vedetele invitate s-a aflat și Alina Sorescu, unde am găsit-o cu zâmbetul pe buze și planuri mari pentru anul care vine. Ultimii trei ani au fost un adevărat rollercoaster pentru ea, marcat de divorț și momente dificile, dar artista mărturisește că fetițele ei îi dau putere și bucurie, iar timpul petrecut împreună o face să uite greutățile trecutului.

Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, artista ne-a povestit cum arată planurile ei pentru acest sfârșit de an, care deși nu a fost ușor din punct de vedere personal, a împlinit-o profesional.

CANCAN.RO: Alina, cum a fost 2024 pentru tine?

Alina Sorescu: Anul 2025 a fost un an cu bune și cu rele, ca în viață. Un an în care am trăit și momente mai puțin plăcute și momente plăcute, dar care m-au transformat în omul de azi.

CANCAN.RO: Planuri pentru Crăciun și Revelion? În Noaptea dintre Ani vei urca și pe scena Protevelion?

Alina Sorescu: Voi fi alături de familia mea ca în fiecare an, și momente de relaxare, și momente în care voi fi pe scenă, că așa stă bine artiștilor, să îmbine utilul cu plăcutul, dar… Într-un mod plăcut.

Da, de Revelion voi cânta, iar de Crăciun voi fi acasă cu familia.

CANCAN.RO: Fetele au făcut scrisorile pentru Moș Crăciun?

Alina Sorescu: Încă nu, dar probabil că urmează acel moment și sper să păstrăm tradiția asta cât mai mult timp. Pentru că e bine să crezi în minunile astea cât mai mult timp.

CANCAN.RO: Tu ce-ți dorești de Crăciun?

Alina Sorescu: Cred că e o întrebare foarte bună, pentru că în ultima vreme am uitat să mă pun și pe mine pe listă.

Pentru că atunci când ai copii, atunci când ai situații de viață, nu mai contezi tu. Contează că cei de lângă tine să fie bine. Copiii, în primul rând, atunci când ești mamă. Așa că, uite, o să mă gândesc de pe acum ca să nu mă prindă moșul fără scrisoare făcută, fără o listă pusă.

CANCAN.RO: Fetele vor sta cu tine de Crăciun sau cu tatăl lor?

Alina Sorescu: Vacanțele de obicei sunt împărțite. În fiecare an este diferit. Împărțim în funcție de anul în care ne aflăm. În general, vacanțele de iarnă sunt împărțite în două.

CANCAN.RO: Planuri de vacanță cu fetele?

Alina Sorescu: Vacanța odată cu copii, în vacanța de iarnă. O să îmbinăm utilul cu plăcutul.

O să fie exact din ambele. Pentru că o să merg cu fetele într-un loc unde voi avea și eveniment și mă bucur când e așa pentru că lor le place să mă însoțească, mai ales la evenimentele unde eu cânt și care sunt destinate de multe ori copiilor, le place enorm. Și se întâmplă de foarte multe ori așa, să am evenimente și să mai stau în locul respectiv, să facem o mini-vacanță. Și așa o să fie și anul ăsta.

”Mi-aș dori să primesc liniștea asta pe care o caut de foarte mult timp”

CANCAN.RO: Nu te întreb de ultimele declarații făcute de fostul tău soț, te întreb dacă ați ajuns la o înțelegere, într-un fel sau altul…

Alina Sorescu: Din păcate nu se poate spune că am ajuns la o stare de liniște. Din păcate starea de liniște încă nu e. Încă nu trăim o situație liniștită, din păcate.

CANCAN.RO: Nu ați găsit încă o cale potrivită, un echilibru?

Alina Sorescu: E complicat după o perioadă atât de lungă, de trei ani, de procese, de suferință. Nu e așa simplu. Mai ales pentru copii.

CANCAN.RO: Fetițele sunt bine?

Alina Sorescu: Încercăm să fie bine. E o situație atât de complexă, nu aș putea să definesc ceea ce trăiesc ele acum în două întrebări. Pentru că e complicat.

CANCAN.RO: Cum te menții în formă? Astăzi, la filmările Protevelion, ținuta îți scoate în evidență silueta.

Alina Sorescu: Am fost echilibrată dintotdeauna și încerc să nu fac excese de niciun fel. Să mănânc cât se poate de sănătos, în primul rând, și așa, cât de cât, organizat. Adică să nu mănânc în momente în care nu e bine să mănânci.

Încerc să păstrez un echilibru.

CANCAN.RO: Sport?

Alina Sorescu: Nu atât cât mi-aș dori. Uite, ăsta chiar e un subiect pe care o să-l pun pe lista mea pentru anul următor.

CANCAN.RO: Ce-ți mai dorești pentru 2026?

Alina Sorescu: În 2026 mi-aș dori să primesc liniștea asta pe care o caut de foarte mult timp și care credeam că va veni mai repede, dar care întârzie să apară.

×