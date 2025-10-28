Răspunsul lui Alexandru Ciucu când a fost întrebat dacă a înșelat-o pe Alina Sorescu: ”Mi-au lipsit comunicarea și intimitatea”

Scandalul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu a ținut primele pagini în perioada imediată după divorț. După multe acuzații dure și replici tăioase, designerul a vorbit despre infidelitate. A înșelat-o sau nu pe vedetă? Află în articol!

Cei doi au șocat fanii atunci când au anunțat divorțul, după un mariaj care a durat 12 ani. Acuzațiile și scandalul au continuat, chiar dacă relația lor s-a încheiat definitiv, dar nici până în acest moment cei doi nu au lucruri bune de spus unul despre celălalt.

Alexandru Ciucu a înșelat-o pe Alina Sorescu sau nu?

Nici măcar cele două fetițe pe care le au împreună nu i-au putut opri din a-și aduce acuzații peste acuzații. Toate secretele bine ascunse din relația lor au ieșit la iveală odată cu separarea din anul 2022. Recent, invitat în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, Alexandru Ciucu a vorbit despre infidelitatea de care a fost acuzat de fosta soție.

El a spus că nu i-a fost infidel niciodată soției lui, dar i-au lipsit aspecte importante precum comunicarea și intimitatea. Designerul ar fi apreciat dacă problemele dintre ei ar fi fost discutate la timp și rezolvate. De asemenea, această tensiune le-a afectat și viața intimă, potrivit spuselor lui.

„Alexandru Ciucu nu înșală… și ca să răspund și la ce mi-a lipsit în căsnicie… comunicarea și intimitatea. (…) Comunicarea înseamnă să spui ce probleme sunt, ce probleme vezi tu în cuplu și să găsești împreună cu partenerul de cuplu o soluție, oricare ar fi ea și intimitatea, pentru că, na, mai erau și alte persoane constant, e greu să ai intimitate cu… (…) Intimitatea de cuplu, adică nu știu… să stai și tu de vorbă cu soția ta fără să trebuiască să, nu știu, să fie socrii de față sau să își dea cu părerea sau să influențeze într-un fel sau altul. (…) Ideea nu este să te impui într-un cuplu, eu nu încerc să mă impun, eu încerc să găsesc o soluție. A te impune nu cred că este o soluție niciodată, nici în cuplu și nici cu copiii, de exemplu, cred că e mai important să găsești soluții de conviețuire, chiar dacă la un moment dat lucrurile pe care le simt cei doi parteneri pot fi divergențe, pot fi contrare. Se pot găsi soluții și în situația asta, dar trebuie să se vrea de ambele părți”, a spus Alexandru Ciucu în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

