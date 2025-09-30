Alexandru Ciucu răspunde dur, după ultimele acuzații ale Alinei Sorescu! A fost sau nu violent?

Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu, a oferit declarații surprinzătoare după ce a fost acuzat de violență. Designerul și-a spus și el partea de adevăr și a povestit că, de fapt, lucrurile nu ar fi stat așa cum le-a prezentat fosta sa soție.

Alina Sorescu și-a acuzat fostul soț de violență și a mărturisit că a fost amenințată de nenumărate ori, acesta având un comportament nepotrivit și în prezența celor două fiice ale sale. Artista a mai spus că în momentul în care părinții ei plecau de acasă și era nevoită să rămână cu el, designerul se comporta extrem de urât.

Ce spune Alexandru Ciucu după ultimele acuzații ale fostei soții

Alexandru Ciucu a spus și partea lui de adevăr despre această situație, după ce artista l-a acuzat că a încercat să o dea jos din mașină.

„Ea voia să se dea jos din maşină. Îmi zicea s-o las acolo că se descurcă şi singură să ajungă la aeroport. Evident că nu am lăsat-o, ne-am calmat și am vizitat centrul vechi din Bergamo unde am și mâncat de prânz.”, a spus Alexandru Ciucu la Știrile Antena Stars.

Mai mult decât atât, Alexandru Ciucu neagă acuzațiile care i-au fost aduse de către Alina Sorescu. Acesta a mărturisit că le-a fost alături tot timpul părinților artistei, mai ales în perioada în care aceștia erau bolnavi. Acesta a susținut că a fost un adevărat sprijin pentru familia Alinei Sorescu, deși artista susține că episoadele de violență s-au repetat. Vezi detalii AICI.

„Cum poate spune că am fost agresiv cu tatăl ei ? Exact în perioada aceea le făceam injecții în burtă pentru că aveau Covid ambii părinți ai Alinei, pentru că erau în grupa de risc din cauza vârstei. Și ca să nu iasă din casă le-am facut eu injecțiile. Câte 15 injecții la fiecare.”, a spus Alexandru Ciucu la Știrile Antena Stars.

De asemenea, designerul a mai precizat că nu a fost niciodată violent cu fosta sa soție, cu tatăl acesteia sau în prezența fetițelor sale. Bărbatul a spus că, deși au mai existat discuții și certuri, nu s-a pus vreodată problema să fie violent cu cineva.

„Infirm violența în mod explicit. Nu l-am agresat niciodată pe tatăl Alinei. Au existat discuții și certuri, dar nu s-a pus niciodată problema să fiu violent cu cineva.”, a mai spus Alexandru Ciucu

