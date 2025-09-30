După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea în fața fetițelor: ”Puneau repede mâna pe telefon”

Alina Sorescu a făcut noi mărturisiri cutremurătoare din căsnicia cu Alexandru Ciucu. Artista susține că a fost amenințată de nenumărate ori de fostul soț, iar acesta a avut un comportament nepotrivit și față de cele două fiice ale sale.

Alina Sorescu a fost invitată într-o emisiune televizată unde a făcut confesiuni sfâșietoare. Vedeta susține că a trecut prin clipe de coșmar alături de fostul său soț, Alexandru Ciucu. Prezentă în platoul emisiunii Un show păcătos, aceasta a spus că a fost amenințată de nenumărate ori de fostul partener atunci când rămânea singură cu el.

Alina Sorescu, dezvăluiri șocante din căsnicia cu Alexandru Ciucu

Cântăreața a mărturisit că în momentul în care părinții ei plecau de acasă și rămânea singură cu el, începea calvarul. Bărbatul se comporta extrem de urât, inclusiv cu fetițele sale. În acele momente tensionate, potrivit artistei, cele două fiice puneam rapid mâna pe telefon și, de teamă, își sunau bunicii.

„În momentele în care nu mai erau părinții mei de față, în momentele alea se purta cel mai urât, cu mine și cu fetițele. Crizele de furie, amenințările. Mă amenința, mă blestema, mă amenința că mă distruge, de față cu fetițele. Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii”, a povestit Alina Sorescu.

Mai mult decât atât, Alina Sorescu a mai precizat că Alexandru Ciucu a urmat un curs la Paris pentru care ar fi plătit suma de 30.000 de euro, deși la proces, fostul său partener a declarat că are un venit de doar 800 de lei.

„Păi, în proces, Alexandru a declarat că are un venit de 800 de lei”, a spus cântăreața.

De asemenea, cântăreața a mai povestit că Alexandru Ciucu nu se află într-o relație bună cu părinții săi, deși de foarte multe ori a mărturisit că el nu se înțelege cu părinții artistei. Acesta s-ar fi certat cu familia lui din cauza magazinelor pe care le-a avut în posesie, în urmă cu ceva timp. Cântăreața a mărturisit că Alexandru Ciucu ar fi fost dat afară inclusiv de la firma familiei.

„Relația cu părinții lui era conflictuală, demult. Ei au avut niște celebre magazine împreună (…) S-au certat, l-au dat afară din firmă”, a spus Alina Sorescu.

