Alexandru Ciucu nu se lasă și îi pune bețe în roate Alinei Sorescu! Artista lansează noi acuzații: „Simt că este în umbră și mă urmărește”

Deși scandalul nu mai este în floare, se pare că lucrurile totuși nu s-au liniștit între Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Cei doi foști soți nu au îngropat securea războiului, iar designerul ar continua să îi pună bețe în roate artistei. Recent, Alina Sorescu a lansat noi acuzații la adresa acestuia și spune că este urmărită din umbră. Mai mult, Alexandru Ciucu încearcă să îi pună bețe în roate.

După o relație de 12 ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au ajuns la concluzia că le este mai bine separat, așa că au decis să divorțeze. Însă, despărțirea celor doi nu a fost una pașnică, iar aproape trei ani părinții s-au luptat pentru custodia celor două fetițe, Raisa și Carolina. În cele din urmă divorțul s-a încheiat, însă Alexandru Ciucu nu renunță și nu își lasă în pace fosta soție.

„Simt că este în umbră și mă urmărește”

Divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu s-a încheiat la începutul acestui an, însă apele încă nu s-au liniștit între ei. Recent, artista a făcut noi dezvăluiri despre relația tensionată pe care o are cu fostul soț. Se pare că bărbatul nu se lasă și vrea să o încurce la orice pas.

În cadrul unui interviu recent, Alina Sorescu a lansat noi acuzații la adresa tatălui fiicelor sale. Potrivit spuselor ei, designerul încă nu îi dă pace și încearcă să îi pună bețe în roate. Acesta i-ar face probleme artistei în ceea ce privește activitățile pe care le organizează pentru fiicele lor. Mai mult, bărbatul ar fi ajuns inclusiv la amenințări și ar fi încercat să îi influențeze pe cei din jurul lor.

„El are o dorință de atenție foarte mare. Chiar face presiuni asupra multor oameni, unde știe că mi-e bine, sau niște situații unde ar trebui să fie ceva clar, fie că este vorba de mine, fie că este vorba de fete, de școala fetelor, activitățile lor. Am avut, la un moment dat, chiar în timpul procesului, o situație la Direcția de Protecție a Copilului. (…) Mereu vine și amenință acolo oamenii. (…) A implicat pe toată lumea. Când vede că e ceva care ar urma să fie stabilit pentru fete, un program sau ceva clar, imediat vine să fie ca el”, a declarat Alina Sorescu.

Alina Sorescu a mai precizat că în continuare întâmpină aceleași obstacole din partea fostului soț. Acesta intervine în toate activitățile celor mici și așază lucrurile după cum își dorește el. Cântăreața spune că se simte urmărită și a ajuns la capătul răbdării.

„În continuare avem aceleași obstacole. Chiar acum, pentru că a fost început de an școlar și a trebuit să înscriem fetele. La orice ține de program, de a ne așeza (n.r. ar interveni Alexandru Ciucu). Totul se întâmplă în continuare în urma mea. Simt că este în umbră și mă urmărește”, a mai spus Alina Sorescu.

Foto: Facebook