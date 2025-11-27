Ce au decis tribunalele în procesele lui Alexandru Ciucu cu fosta soție. Alina Sorescu: „Am trăit în abuz emoțional timp de 12 ani”

Deși lucrurile păreau că s-au liniștit, scandalul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu se reaprinde, din nou. Recent, cântăreața a vorbit în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului despre abuzurile pe care le-a trăit în timpul căsniciei. Nici designerul nu s-a lăsat mai prejos și a venit imediat cu replica. Ce au decis instanțele în procesele celor doi?

Recent, Alina Sorescu a fost invitată la un eveniment la Palatul Parlamentului, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor. Aici, artista a vorbit despre traumele și abuzurile din fostul ei mariaj și nu s-a temut să spună lucrurilor pe nume.

„Am trăit în abuz emoțional timp de 12 ani. O situație din care nu credeam că voi mai putea ieși vreodată. Mă umilea, mă amenința că dacă nu-i urmez indicațiile totul se va termina (…) Nu a fost implicat în creșterea fetelor, ba dimpotrivă, a devenit din ce în ce mai agresiv și verbal, și emoțional, și, din păcate, în prezența fetelor,“ a declarat Alina Sorescu.

Ce au decis tribunalele în procesele lui Alexandru Ciucu cu fosta soție

Ei bine, declarațiile făcute de Alina Sorescu în cadrul evenimentului de la Palatul Parlamentului au ajuns și la urechile lui Alexandru Ciucu. Acesta nu a ezitat și a reacționat imediat. Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, designerul a catalogat tot ce a spus fosta lui soție ca fiind minciuni.

El a precizat că Alina Sorescu a încercat aceeași „schemă” și în cadrul procesului de divorț. Însă, instanța ar fi considerat acuzațiile „nule și nefondate”.

„Îți mai spun un lucru, pe care nu cred că l-am mai spus până acum. Toate lucrurile pe care ea le-a spus și la acest eveniment și în presă, de-a lungul timpului, au fost aduse și în instanță, iar toate instanțele în care am fost și, slavă Domnului, că au fost patru sau cinci (…) toate le-au considerat nule și nefondate”, a declarat Alexandru Ciucu, la Un Show Păcătos.

Însă, nu este pentru prima dată când fanii celor doi află aceste detalii. Anterior, Alina Sorescu a făcut publică această decizie a instanței și s-a arătat dezamăgită de felul în care s-au desfășurat lucrurile.

„Expunerea lui abuzivă, a comportamentului lui abuziv din timpul căsniciei nu a contat în proces, el construindu-și de la un termen la altul o imagine ideală de tată și de soț”, spune Alina Sorescu.

Foto: Instagram