Ce au decis tribunalele în procesele lui Alexandru Ciucu cu fosta soție. Alina Sorescu: „Am trăit în abuz emoțional timp de 12 ani”

Deși lucrurile păreau că s-au liniștit, scandalul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu se reaprinde, din nou. Recent, cântăreața a vorbit în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului despre abuzurile pe care le-a trăit în timpul căsniciei. Nici designerul nu s-a lăsat mai prejos și a venit imediat cu replica. Ce au decis instanțele în procesele celor doi?
Recent, Alina Sorescu a fost invitată la un eveniment la Palatul Parlamentului, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor. Aici, artista a vorbit despre traumele și abuzurile din fostul ei mariaj și nu s-a temut să spună lucrurilor pe nume.
„Am trăit în abuz emoțional timp de 12 ani. O situație din care nu credeam că voi mai putea ieși vreodată. Mă umilea, mă amenința că dacă nu-i urmez indicațiile totul se va termina (…) Nu a fost implicat în creșterea fetelor, ba dimpotrivă, a devenit din ce în ce mai agresiv și verbal, și emoțional, și, din păcate, în prezența fetelor,“ a declarat Alina Sorescu.
Ei bine, declarațiile făcute de Alina Sorescu în cadrul evenimentului de la Palatul Parlamentului au ajuns și la urechile lui Alexandru Ciucu. Acesta nu a ezitat și a reacționat imediat. Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, designerul a catalogat tot ce a spus fosta lui soție ca fiind minciuni.
El a precizat că Alina Sorescu a încercat aceeași „schemă” și în cadrul procesului de divorț. Însă, instanța ar fi considerat acuzațiile „nule și nefondate”.
„Îți mai spun un lucru, pe care nu cred că l-am mai spus până acum. Toate lucrurile pe care ea le-a spus și la acest eveniment și în presă, de-a lungul timpului, au fost aduse și în instanță, iar toate instanțele în care am fost și, slavă Domnului, că au fost patru sau cinci (…) toate le-au considerat nule și nefondate”, a declarat Alexandru Ciucu, la Un Show Păcătos.
Însă, nu este pentru prima dată când fanii celor doi află aceste detalii. Anterior, Alina Sorescu a făcut publică această decizie a instanței și s-a arătat dezamăgită de felul în care s-au desfășurat lucrurile.
„Expunerea lui abuzivă, a comportamentului lui abuziv din timpul căsniciei nu a contat în proces, el construindu-și de la un termen la altul o imagine ideală de tată și de soț”, spune Alina Sorescu.
Foto: Instagram