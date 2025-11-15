Fostul soț al Alinei Sorescu vorbește deschis despre noua lui viață. Cu cine are „chimie maximă” după divorț Alexandru Ciucu

După divorțul de Alina Sorescu, CANCAN.RO l-a surprins din nou pe Alex Ciucu în compania Oanei Vlădescu! Da, aceeași Oana cu care lua masa și în 2013, în imagini exclusive tot marca noastră(VEZI AICI)! Deși designerul a evitat mereu să dea declarații despre viața lui sentimentală, preferând să o țină bine ascunsă de ochii curioșilor, când vine vorba de rolul de tătic, Alexandru devine brusc mult mai transparent. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Ciucu a tras un veritabil semnal de alarmă către cadrele didactice și, surpriză totală, ne-a dezvăluit și cu cine are el cea mai mare compatibilitate astrologică! Da, ați citit bine: fostul soț al Alinei Sorescu crede în zodii și are păreri bine conturate în acest sens!
Prezent la avanpremiera filmului Tati Full-Time, Alexandru Ciucu a vorbit deschis despre rolul de tată. Fiind mai mult part-time, căci după divorț știți bine cum stau lucrurile, celebrul designer ar vrea să își petreacă timpul de calitate cu fiicele sale având activități frumoase, însă există un mic obstacol: temele de la școală! Alexandru a tras un semnal de alarmă. Și, din vorbă în vorbă, am ajuns și la zodii! Am aflat cu cine are Ciucu cea mai mare compatibilitate. Nici să nu vă gândiți la Rac, că nu-i Alina 🙂
Alexandru Ciucu trage un semnal de alarmă către profesori
Având în vedere circumstanțele, Alexandru Ciucu nu este nonstop alături de fiicele sale, iar atunci când petrece timpul cu ele, nu pot face prea multe activități împreună! Motivul? Teme prea multe! Așa că, a găsit ocazia perfectă să tragă un semnal de alarmă, iar CANCAN.RO i-a stat la dispoziție!
CANCAN.RO: Pentru că ne aflăm la filmul tati full-time, vreau să te întreb în primul rând, ești part-time sau full-time, tătic?
Alexandru Ciucu: Sunt full-time, evident, că sunt tatăl copiilor mei, tot timpul, toată viața asta o să fiu. Din punct de vedere al timpului efectiv petrecut, na, știți și voi foarte bine că suntem fiecare cumva part-time, și eu și Alina.
CANCAN.RO: Cum vă petreceți timpulatunci când sunteți full-time împreună?
Alexandru Ciucu: Când suntem full-time, adică suntem chiar împreună, din păcate aș spune, în ultima perioadă îl petrecem făcând teme. Pentru că amândouă primesc foarte multe teme. Pe această cale, le spun profesorilor, să fie mai indulgenți cu numărul de teme. Dacă se poate, să le fie puțin mai milă și să le dea mai puține teme.
CANCAN.RO: Ai răbdare cu fetele la teme?
Alexandru Ciucu: Da, am răbdare, am răbdare până nu mai am răbdare, pentru că dacă explici de mai multe ori un lucru și copilul nu-i atent,mă enervez, dar după îmi dau seama că de fapt, na, ce copil face teme cu plăcere, asta e adevărul și mă bucur atunci când sunt atente și fac cu drag niște lucruri și prețuiesc mai mult momentele alea.
CANCAN.RO: Deci ești recalcitrant uneori?
Alexandru Ciucu: Nu, n-aș zice recalcitrant. Sunt așa puțin mai impulsiv. La un moment dat,prin aportul ăsta de energie, le dai și lor un impuls de energie și se scutură așa un pic și parcă lucrează mai bine. O scurtă perioadă, până când iar se plictisesc, și atunci îmi dau seama că trebuie să o lăsăm și reluăm a doua zi.
CANCAN.RO: În ce vacanțe ați mai fost și unde vrei să mai mergi cu fetele?
Alexandru Ciucu: În ultima vacanță pe care am făcut-o împreună, am fost la Barcelona; am fost la Sagrada Familia, care chiar în ziua aia devenea cea mai înaltă biserică din lume. Am fost lângă Barcelona, la un parc de distracții, de fapt, ăsta a fost scopul principal: un parc de distracții cu tot felul de rollercoastere și de mașinuțe. Nu ne-am dat în alea cele mai grave, nu ne-am dat, dar poate cine știe altă dată.
CANCAN.RO: Le lași pe ele să aleagă destinația sau tu o alegi și ele trebuie să aibă încredere în tine?
Alexandru Ciucu: Nu, vin cu propuneri, sunt o persoană activă, vin cu propuneri, că ele n-au de unde să știe de toate parcurile astea de distracții. Adică, în afară de Disneyland și de, nu știu, poate Legoland, nu prea știu copiii. Și atunci trebuie să vii cu propuneri, ne uităm pe YouTube, cum arată parcul, ce atracții sunt.
Alexandru Ciucu compatibil cu zodie de foc!
Alexandru Ciucu este zodia vărsător, Alina Sorescu este rac, dar compatibilitate are, spune el, cu săgetătorul! Foc să fie! Așa e în dragoste. Cine o fi săgetător? Hmmm, ne-a dat el un exemplu, specific bărbatului care știe să răspundă într-un mod elegant, dar cu subînțeles 🙂
CANCAN.RO: Am văzut că ești cu vacanțele, călătoriile, cred că ești săgetător!
Alexandru Ciucu: Sunt vărsător. Nimeni nu e perfect. Săgetătorul, este acum în decembrie, vărsătorul e în februarie, ianuarie și februarie. Și e o mică diferență, dar tu știi ceva, știi ceva. Sunt amândouă foarte asemănătoare, ambele zodii săgetători și vărsătorul foarte deschiși, foarte asociabili, foarte vorbăreți.
CANCAN.RO: Crezi în zodii?
Alexandru Ciucu: Așa și așa! Nu cred doar în zodii, dar da, mă gândesc.
CANCAN.RO: Compatibilitate cu cine ai ca zodie?
Alexandru Ciucu: Ți-aș zice cu cine n-am. Glumesc! Cred că depinde foarte mult și de ceilalți factori, nu știu, educație, experiență de viață. Dar am, uite, cu săgetătorul, chiar am o compatibilitate foarte bună. Unul din cei mai vechi prieteni ai mei, cu care mă țin foarte bine și astăzi, este un săgetător. Important este să ai oameni pe lângă tine cu care să te înțelegi.
CANCAN.RO: Eraun fel de a spune cu zodiile, că nu prea se ține cont, până la urmă. Am văzut fel și fel de cazuri în care nu exista compatibilitate.
Alexandru Ciucu: Eu mă mai uit și la zodie. Adică da, nu iau decizii în funcție de asta, dar mai pun o întrebare așa.
CANCAN.RO: La o primă întâlnire, întrebărea grea: și ce zodie ești?
Alexandru Ciucu: Da, ce zodie, ce zodie, ce zodină. Era un trend pe TikTok.