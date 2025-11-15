Fostul soț al Alinei Sorescu vorbește deschis despre noua lui viață. Cu cine are „chimie maximă” după divorț Alexandru Ciucu

După divorțul de Alina Sorescu, CANCAN.RO l-a surprins din nou pe Alex Ciucu în compania Oanei Vlădescu! Da, aceeași Oana cu care lua masa și în 2013, în imagini exclusive tot marca noastră(VEZI AICI)! Deși designerul a evitat mereu să dea declarații despre viața lui sentimentală, preferând să o țină bine ascunsă de ochii curioșilor, când vine vorba de rolul de tătic, Alexandru devine brusc mult mai transparent. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Ciucu a tras un veritabil semnal de alarmă către cadrele didactice și, surpriză totală, ne-a dezvăluit și cu cine are el cea mai mare compatibilitate astrologică! Da, ați citit bine: fostul soț al Alinei Sorescu crede în zodii și are păreri bine conturate în acest sens!

Prezent la avanpremiera filmului Tati Full-Time, Alexandru Ciucu a vorbit deschis despre rolul de tată. Fiind mai mult part-time, căci după divorț știți bine cum stau lucrurile, celebrul designer ar vrea să își petreacă timpul de calitate cu fiicele sale având activități frumoase, însă există un mic obstacol: temele de la școală! Alexandru a tras un semnal de alarmă. Și, din vorbă în vorbă, am ajuns și la zodii! Am aflat cu cine are Ciucu cea mai mare compatibilitate. Nici să nu vă gândiți la Rac, că nu-i Alina 🙂

Alexandru Ciucu trage un semnal de alarmă către profesori

Având în vedere circumstanțele, Alexandru Ciucu nu este nonstop alături de fiicele sale, iar atunci când petrece timpul cu ele, nu pot face prea multe activități împreună! Motivul? Teme prea multe! Așa că, a găsit ocazia perfectă să tragă un semnal de alarmă, iar CANCAN.RO i-a stat la dispoziție!

Alexandru Ciucu compatibil cu zodie de foc!

Alexandru Ciucu este zodia vărsător, Alina Sorescu este rac, dar compatibilitate are, spune el, cu săgetătorul! Foc să fie! Așa e în dragoste. Cine o fi săgetător? Hmmm, ne-a dat el un exemplu, specific bărbatului care știe să răspundă într-un mod elegant, dar cu subînțeles 🙂

