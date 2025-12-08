Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!

Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!

De: Irina Vlad 08/12/2025 | 16:22
Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!
Test de inteligență : Depistați bufnița ascunsă în această imagine!sursă foto: Jagranjosh

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență ideal pentru ziua de luni. Tot ce trebuie să faci este să depistezi bufnița ascunsă în această imagine! Spor la treabă!

Testele de inteligență sunt o modalitate excelentă și ideală pentru cei care doresc să își testeze nivelul IQ. Provocarea de astăzi îți va pune mintea la încercare. Trebuie să te concentrezi pe detaliile din imagine și să reușești să depistezi bufnița ascunsă. Crezi că reușești? Dacă da, spor la teabă!

Test de inteligență: Depistați bufnița ascunsă în imagine

Testează-ți abilitățile de observare cu provocarea de astăzi. Majoritatea oamenilor nu găsesc bufnița din prima încercare, însă cei cu ochii ageri se vor încăpățâna și vor rezolva acest test de inteligență. Privește cu atenție și încearcă și tu să rezolvi această provocare despre care toată lumea vorbește.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Rezolvarea testelor de inteligență nu este doar o activitate distractivă, ci ajută și la îmbunătățirea concentrării, memoriei și abilităților de rezolvare a problemelor. Fie că este vorba de a găsi ceva ascuns într-o imagine sau de a rezolva o ghicitoare inteligentă, testele IQ sunt o modalitate excelentă de a vă menține creierul activ.

Testul de inteligență de astăzi a devenit subiect de discuție printre cititorii din mediul online. În imaginea de mai sus, vei vedea o familie care face cumpărături la un supermarket, ceea ce pare destul de banal. Cu toate acestea, o bufniță s-a pierdut, ea fiind misterul din această imagine. Dacă analizezi atent toată poza, vei afla unde este ascunsă.

Test de inteligență : Depistați bufnița ascunsă în această imagine!sursă foto: Jagranjosh

Dacă nu ai reușit să găsești bufnița ascunsă, nu-i nimic. Pentru cei care încă se chinuie să găsească răspunsul, în imaginea de mai sus am încercuit pasărea. Felicitările se îndreaptă către cei care au reușit să găsească bufnița pitită printre rafturile supermarketului.

Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!

Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii Meteo

Tags:
Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți ridichea diferită, în maximum 6 secunde
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți ridichea diferită, în maximum 6 secunde
Test IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile o fac în doar 15 secunde!
Teste IQ
Test IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile o fac în doar 15 secunde!
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood
Adevarul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Digi 24
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR,...
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. ...
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. Ce tort i-au luat rudele
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit Rapidul pe Dinamo în topul dușmăniei roș-albaștrilor?”
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Suma este puțin mai mare decât a viceprimarului
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Suma este puțin mai mare decât a viceprimarului
Scandalul moștenirii Arnault – Cronica războiului care zguduie imperiul LVMH
Scandalul moștenirii Arnault – Cronica războiului care zguduie imperiul LVMH
Moartea tragică a doi români aflați în vacanță, în Tenerife! Pericolul pe care nimeni nu l-a prevăzut ...
Moartea tragică a doi români aflați în vacanță, în Tenerife! Pericolul pe care nimeni nu l-a prevăzut le-a luat viața în timp ce erau pe coastă
Vezi toate știrile
×