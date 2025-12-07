Acasă » Teste IQ » Test IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile o fac în doar 15 secunde!

Test IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile o fac în doar 15 secunde!

07/12/2025
Test de inteligență.

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să identifici toate cele 3 diferențe din imaginea de mai sus. Atenție! Timpul este limitat. 3, 2, 1… Start! 

Testează-ți atenția la detalii cu acest joc provocator. Sarcina ta este să găsești cele 3 diferențe în cele două poze care sunt aproape identice. Cât timp ai la dispoziție? 15 secunde. Acest tip de puzzle îți pune mintea la contribuție și te ajută să îți îmbunătățești concentrarea. 

Acest tip de puzzle-uri sunt excelente pentru a te ajuta să îți testezi abilitățile de observație și memoria. Sunt multe astfel de provocări, precum teste de inteligență, iluzii optice sau imagini în care trebuie să găsești diferența, precum cea de astăzi. 

Pe lângă faptul că este distractiv, vei reuși să îți dezvolți capacitatea de a te concentra și atenția. Crezi că ai abilități de observație bune? Hai să vedem! 

Unele diferențe sunt atât de evidente încât ar trebui să le observi imediat, în timp ce altele sunt bine ascunse. Cea mai bună soluție pentru a rezolva astfel de teste este să fii atent la imagine și să analizezi detaliile precum, culoarea, poziția și forma obiectelor. 

Ai reușit? Dacă da, te felicităm și te anunțăm că ai o privire de șoim. Pentru cei care nu au reușit, nu vă faceți griji, puteți exersa cu multe alte teste pe care vi le-am pus la dispoziție. Mai jos aveți rezolvarea. 

REZOLVARE:

Test de inteligență – rezolvare

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane 

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii: 

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
    IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
    IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
    IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
    IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență. 

