Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol

Luxul sclipitor al celebrului hotel Ritz din Londra a fost spulberat, când trei activiști radicali au intrat pe la recepție trăgând după ei trolere pline nu cu bagaje, ci cu saci de bălegar. Cei trei au descărcat mormane întregi sub bradul de Crăciun al hotelului, spre stupefacția personalului și a turiștilor.

Incidentul, surprins într-un videoclip devenit viral, a fost revendicat de gruparea Take Back Power, o nouă mișcare de „rezistență civilă non-violentă”, care cere Guvernului britanic să „impoziteze averile extreme”.

După ce au împrăștiat pe covorul impecabil al hotelului grămezi consistente de bălegar, activiștii au fost escortați rapid afară de agenții de pază. Un angajat al hotelului a încercat să-i oprească, iar unul dintre protestatari a fost pur și simplu luat pe sus și îndepărtat de lângă brad.

Odată scoși afară, cei trei au ridicat pancarte cu mesaje precum „Inegalitatea e de rahat!” și „Taxați-i pe bogați!”, continuând protestul la intrarea în hotelul de cinci stele din Piccadilly, relatează The Telegraph.

Potrivit comunicatului organizației lor, doi dintre activiști sunt Ellen Redwood-Brown, 23 de ani, angajată în cadrul Sistemului Național de Sănătate (NHS), și Tom Barber, 65 de ani, fost medic, jurnalist și lucrător comunitar din Nottingham. Ambii au declarat că acțiunea lor are ca scop atragerea atenției asupra inegalității sociale și necesității impozitării bogaților pentru a crea „o societate mai echitabilă”.

Poliția investighează, hotelul tace

Metropolitan Police a confirmat că a fost sesizată în jurul orei 12:14 p.m. despre un posibil act de „distrugere de bunuri”, după ce personalul a descoperit maldărele urât mirositoare împrăștiate în holul hotelului. Deocamdată, nu au fost efectuate arestări, iar ancheta este în curs.

În imaginile filmate, cei trei protestatari se plimbă liniștiți prin lobby cu trolerele după ei, după care se apleacă la baza bradului și răstoarnă sacii cu bălegar. Momentul a luat prin surprindere atât oaspeții, cât și personalul de la recepție, aceștia fiind obișnuiți cu eleganța unui hotel de lux, nu cu saci urât-mirositori.

Reprezentanții hotelului Ritz au fost contactați pentru un punct de vedere, dar până acum nu au oferit niciun comentariu.

