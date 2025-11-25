Acasă » Știri » Cum arată cel mai înalt hotel din lume? Are 82 de etaje și forma unui ac

De: Andreea Stăncescu 25/11/2025 | 15:25
Cum arată cel mai înalt hotel / Sursa foto: Ciel Dubai Marina, Vignette Collection

În noiembrie 2025, Ciel Dubai Marina și-a deschis oficial porțile, adăugând un nou record impresionant pe harta turistică a emiratului. Parte din Vignette Collection by IHG Hotels & Resorts, hotelul a devenit imediat o atracție mondială datorită înălțimii sale remarcabile, având 377 de metri și 82 de etaje, ceea ce îl poziționează drept cel mai înalt hotel din lume. Construcția se distinge printr-o formă de arc, o structură curbată deasupra orașului.

Clădirea găzduiește 1.004 camere și apartamente, toate dotate cu ferestre uriașe, de la podea până la tavan, astfel încât oaspeții să se poată bucura de panorame complete asupra Palm Jumeirah, Golfului Arabic și celebrului skyline al Dubaiului. Una dintre vedetele proiectului este cea mai înaltă piscină infinită din lume, amplasată la ultimul nivel al hotelului, oferind o experiență vizuală impresionantă.

„Ciel reprezintă un punct de referință în povestea turistică a Dubaiului. Reconfigurează standardele de ospitalitate premium și arată apetitul orașului pentru design îndrăzneț și recorduri mondiale”, a transmis Rob Burns, CEO al The First Group.

Oferta gastronomică include opt restaurante și cafenele, fiecare cu specificul său. West 13 propune preparate mediteraneene, de la paste artizanale la mezze, în timp ce East 14 găzduiește un bufet asiatic cu sushi, ramen, pho și curry. Risen Café și Artisanal Bakery servesc preparate proaspete și cafea de specialitate pe tot parcursul zilei.

Situat strategic la intrarea în Dubai Marina, hotelul oferă acces rapid către JBR Beach, Bluewaters Island și Palm Jumeirah. Printre facilități se numără mai multe piscine exterioare, un spa amplasat la mare înălțime, zone dedicate evenimentelor și o sală de fitness deschisă non-stop, cu vedere directă spre oraș. Spa-ul de la etajul 61 este programat să fie complet funcțional în februarie 2026, completând experiența de lux a noii destinații.

