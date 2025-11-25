O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat

O femeie care călătorea singură la Tokyo, a rămas şocată când a văzut ce se află sub patul din camera de hotel unde era cazată.

Păţita, pe numele său Natalisi Taksisi, originară din Ucraina, a povestit clipele traumatizante prin care a trecut într-un videoclip pe TikTok. Filmuleţul a devenit viral.

Momente de groază în camera de hotel

Conform spuselor sale, incidentul s-a întâmplat într-o seară, în jurul orei 19:30. Aceasta a intrat în camera hotelului unde era cazată, s-a pregătit de culcare, iar când s-a pus în pat a simţit un miros ciudat. Inițial a încercat să-l ignore, dar la scurt timp a descoperit că venea de sub pat.

„În glumă mi-am spus: dacă e cineva mort acolo?”, a declarat aceasta. Însă, când s-a aplecat să verifice, nimic nu a mai fost o glumă. Aceasta a zărit niște ochi care o priveau din întuneric.

Ce se afla de fapt sub pat

Femeia s-a panicat şi a început să ţipe, alertându-I pe vecinii de pe etaj. De sub pat a ieşit un bărbat necunoscut care a început la rândul lui să ţipe şi apoi a fugit.

Deşi poliţia a fost alertată şi s-a prezentat la faţa locului, ofiţerii au transmis că sunt şanse slabe ca bărbatul să fie identificat. Chiar dacă turista a părăsit imediat hotelul şi s-a cazat altundeva, vacanţa ei a fost ruinată.

Femeia spune că în urma incidentului I s-au declanșat severe atacuri de panică și că îi este greu să mai călătorească singură.

