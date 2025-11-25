Acasă » Știri » O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat

O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat

De: David Ioan 25/11/2025 | 13:23
O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat
Ce a găsit femeia cazată acolo sub pat. Sursă foto: Captură TikTok

O femeie care călătorea singură la Tokyo, a rămas şocată când a văzut ce se află sub patul din camera de hotel unde era cazată.

Păţita, pe numele său Natalisi Taksisi, originară din Ucraina, a povestit clipele traumatizante prin care a trecut într-un videoclip pe TikTok. Filmuleţul a devenit viral.

Momente de groază în camera de hotel

Conform spuselor sale, incidentul s-a întâmplat într-o seară, în jurul orei 19:30. Aceasta a intrat în camera hotelului unde era cazată, s-a pregătit de culcare, iar când s-a pus în pat a simţit un miros ciudat. Inițial a încercat să-l ignore, dar la scurt timp a descoperit că venea de sub pat.

„În glumă mi-am spus: dacă e cineva mort acolo?”, a declarat aceasta. Însă, când s-a aplecat să verifice, nimic nu a mai fost o glumă. Aceasta a zărit niște ochi care o priveau din întuneric.

Ce se afla de fapt sub pat

Femeia s-a panicat şi a început să ţipe, alertându-I pe vecinii de pe etaj. De sub pat a ieşit un bărbat necunoscut care a început la rândul lui să ţipe şi apoi a fugit.

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Deşi poliţia a fost alertată şi s-a prezentat la faţa locului, ofiţerii au transmis că sunt şanse slabe ca bărbatul să fie identificat. Chiar dacă turista a părăsit imediat hotelul şi s-a cazat altundeva, vacanţa ei a fost ruinată.

Femeia spune că în urma incidentului I s-au declanșat severe atacuri de panică și că îi este greu să mai călătorească singură.

CITEŞTE ŞI: Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, din Istanbul! Ce este substanța care i-a ucis pe bieții oameni

S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI

Tags:
Iți recomandăm
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, în timpul filmărilor
Știri
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, în timpul filmărilor
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Știri
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme
Adevarul
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul...
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, ...
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, în timpul filmărilor
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat ...
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat după ce s-a mutat cu noul ei iubit și cu mama lui
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce ...
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”
Vezi toate știrile
×