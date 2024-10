Ce a putut să pățească o româncă imediat după ce a închiriat o locuință pe Airbnb, în Spania. Mare atenție!

Vacanța unei românce în Spania a fost ruinată, iar femeia nu știe cum să procedeze după ce a rămas și fără cazare, dar și fără bani. Aceasta a povestit pățania sa pe un grup de Facebook și a cerut ajutor din partea celor care au mai trecut prin situații similare. În această poveste declinul a început după ce românca a rezervat o cazare prin Airbnb. Ce a pățit femeia?

O româncă prevăzătoare și-a pus deja de acum la punct vacanța pentru vara viitoare. Aceasta și prietenii ei și-au dorit să petreacă 15 zile în Malaga, Spania, așa că au căutat și rezervat încă de acum o cazare. Pentru tot au scos din buzunar peste 2.300 de euro, însă în scurt timp au rămas și fără cazare și fără bani. Cum s-a întâmplata asta?

Așa cum spuneam, după ce a stabilit cu prietenii ei ca își vor petrece vacanța în Spania, românca a închiriat o locuință pe Airbnb. Toate bune și frumoase, până când femeia i-a atras atenția gazdei asupra unui aspect. Ei bine, de aici a început declinul, iar în scurt timp femeia a rămas și fără cazare și fără bani. Românca a povestit în mediul online tot ce i s-a întâmplat și a cerut ajutorul.

„Bună seara, ne confruntăm cu o situație dificilă pe Airbnb și aș vrea să știu dacă mai sunt persoane care au întâmpinat astfel de probleme pentru că de o săptămână suntem disperați. Înainte de a face rezervarea am vorbit cu gazda, care era o agenție, ca să ne comunice distanța până la plajă. Din spusele lor erau 800 m. După efectuarea plăți s-a generat adresa exactă și am constatat ca până la plajă sunt aproximativ 3 km”, își începe femeia povestea.

Ei bine, se pare că după ce a îndrăznit să tragă la răspundere gazda pentru miciună, femeii i-a fost anulată rezervarea, iar toată vina a fost pusă pe umerii săi, în așa fel încât să nu mai primească mare parte din bani înapoi.

„Mi-am exprimat în scris nemulțumirea față de gazdă, timp în care mi-a fost anulată rezervarea automat, iar gazda și aplicația îmi spun ca eu am anulat rezervarea. Din 2.334 de euro îmi spun că ni se va restitui 900 de euro. Eu nu am anulat rezervarea! Sunt disperată de o săptămână, sun în ambele părți și mi se răspunde franc în față că astea sunt condițiile de anulare și ca eu am făcut anularea în aplicație”, a mai explicat femeia.