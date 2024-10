Marilu Dobrescu a trecut prin clipe de panică în aeroportul din Australia! A fost prinsă cu minciuna în timpul interogatoriului

Marilu Dobrescu a povestit experiența pe care a avut-o în aeroportul din Australia. Influencerița a trăit clipe de panică atunci când oficialii au luat-o la întrebări. Tânăra a fost supusă unui lung interogatoriu, iar la un moment dat a fost prinsă cu minciuna. Află, în articol, întreaga poveste!

Marilu Dobrescu este cunoscută pentru călătoriile ei spectaculoase. Influencerița iubește să viziteze locuri noi și vrea să ajungă în toate colțurile lumii. De această dată, pe lista sa a fost Australia, însă nu este deloc ușor să ajungi acolo. Cei care își doresc să meargă în vacanță trebuie să convingă autoritățile că nu au de gând să rămână în țară și să obțină o viză. Totuși, persoanelor le poate fi interzisă călătoria chiar și în aeroport.

Marilu Dobrescu se află de ceva timp în Australia, însă a avut parte de o adevărată aventură până a ajunge acolo. Influencerița își dorea să ajungă acolo cât mai repede, însă a fost nevoită să aștepte ceva timp până a obține viza.

Deși documentele prezentate au fost în regulă, creatoarea de conținut a fost luată la întrebări atunci când a ajuns la aeroport. Ea le-a povestit urmăritorilor că oficialii îți pot interzice intrarea în țară, în cazul în care observă ceva suspect. Astfel, Marilu a trecut prin clipe de panică atunci când a fost supusă interogatoriului.

„Când am ajuns, prima dată a fost o verificare ușoară, în care mi s-a verificat pașaportul, m-au lăsat să trec. După care, înainte să îmi aștept bagajul, m-au oprit niște doamne de la frontieră să mă întrebe.

După ce mi-am luat bagaje, mă pregăteam eu să ies din aeroport, mai treci printr-un încă un filtru de verificare. Se uită un domn la pașaportul meu, România: ‘Du-te puțin încolo’. Am intrat în această cameră mare, în momentul acela mi s-a zis să dau telefonul.

Am început să mă gândesc ce poze am, ce poze mi-am făcut zilele trecute, ce conversații am avut, dacă e ceva ciudat. (…) Au început întrebările: ‘Când ai decis să vii în Australia, de ce Australia, atât de departe?’. I-am zis eu călătoresc lumea, am început să scot contul de Instagram. Întrebările nu se mai terminau.”, a declarat Marilu Dobrescu pe TikTok.