Fostul lui Marilu Dobrescu rupe tăcerea! Prin ce trece Iustin Petrescu, după despărțirea dureroasă: ”S-a întâmplat o tragedie”

Iustin Petrescu, fostul iubit al creatoarei de conținut Marilu Dobrescu, a trecut printr-o perioadă copleșitoare. După despărțirea dureroasă de influenceriță, muzicianul a avut nevoie de timp pentru a se redescoperi și a se vindeca. Acum, la patru luni de la despărțirea șocantă, Iustin face dezvăluiri despre motivele reale din spatele separării. Ce regretă muzicianul, dar și de ce nu a ieșit încă la întâlniri, deși speră să-și găsească sufletul pereche, ne-a spus chiar el într-un interviu exclusiv CANCAN.RO. Mai mult, Iustin clarifică și situația în care contul său de Instagram a fost spart, dar și ce măsuri de siguranță a luat pentru a nu fi, din nou, victima hackerilor.

Patru luni au trecut de când Marilu și Iustin Petrescu și-au spus adio definitiv. Cu toate că cei doi au avut o poveste de dragoste frumoasă, iar separarea a avut loc în termeni amiabili, muzicianul și influencerița și-au aruncat, după un timp, săgeți în mediul online și nu numai. După ce Marilu a dat mai multe din casă despre despărțire, acum a venit și rândul lui Iustin să spună ce a trăit în relație, dar și de ce a ajuns să se lase pe el pentru binele cuplului.

Iustin Petrescu, despre greșelile din trecut: „Nu simți că iubești, ci că trebuie să demonstrezi dragostea”

CANCAN.RO: Știi despre ce este filmul din seara asta?

Iustin Petrescu: Să știi că eu înainte să mă uit la filme, nu mă uit la trailere. Dacă are legătură cu Corbul I o să fie un film genial.

CANCAN.RO: Are legătură cu sacrificiile pe care le poate face cineva din dragoste pentru cineva. Care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut tu din dragoste?

Iustin Petrescu: Cel mai mare sacrificiu pe care l-am făcut din dragoste a fost să-mi sacrific orgoliul și dorințele mele câteodată pentru binele totului. Nu doar pentru o persoană, ci ca să evolueze lucrurile.

CANCAN.RO: Ai lăsat din dorințele tale, din pasiunile tale pentru cuplu?

Iustin Petrescu: Da, cu siguranță. Nu zic că este cel mai bun lucru de făcut, dar dacă simți să faci asta, fă-o. Este un lucru pe care îl voi face pe viitor? Probabil, nu știu, dar dacă găsești o persoană pentru care să faci asta și pentru care simți tu visceral că poți sacrifica lucrurile astea, este destul de frumos. Nu spun neapărat că este corect, dar este un sentiment foarte plăcut.

CANCAN.RO: Poate atunci te îndrăgostești cu adevărat. Dar când trebuie să îmbinăm dragostea cu rațiunea?

Iustin Petrescu: De fapt în felul acesta nu simți că iubești, ci că trebuie să demonstrezi dragostea. Este ca și cum ai aduce un buchet de flori. Ca și cum ai face tu curat în casă, lucrurile mici fac diferența.

CANCAN.RO: Cum a fost ultima perioadă pentru tine? Lumea te-a căutat, te-a urmărit, te-a sunat. A fost copleșitor sau nu?

Iustin Petrescu: Ultima perioadă a fost un complet crescendo, de la cam cât de jos poți ajunge până să nu o iei razna până într-un loc în care sunt fericit că am ajuns pentru că am învățat foarte multe. Lucrurile care s-au întâmplat în viața mea m-au făcut o persoană completă.

CANCAN.RO: Erai în acele momente cel mai jos din viața ta? Putem spune că ai avut o ușoară depresie?

Iustin Petrescu: Am avut o depresie grea în trecut acum câțiva ani. De depresie pare că scapi, dar de fapt nu scapi niciodată. Ajunge să îți fie un prieten bun. Ce am avut acum nu a fost depresie, ci un șoc greu de gestionat peste care am trecut.

CANCAN.RO: Ce îi sfătuiești pe oamenii care trec prin emoțiile și sentimentele prin care ai trecut tu? Cum ar trebui să gestioneze lucrurile?

Iustin Petrescu: Dacă aveți atacuri de panică vorbiți cu telefonul pentru a analiza mai târziu, la rece. Scrieți într-un jurnal cine sunteți, cine ați fost și cine vreți să fiți. Duceți-vă la terapie pentru că nu este o rușine, este sală pentru emoții. Am fost la terapie, da. Cel mai important este să vă setați niște bariere de comunicare, de comportament, setați-le. Te-ai despărțit, s-a întâmplat o tragedie, dar toată lumea își bagă nasul. Ignoratul reprezintă o barieră, regulile la fel, să știi așa unde tăiem pisica-n două.

Fostul lui Marilu, refacere departe de România: „Am scos capul și… O să merg într-o destinație secretă în toamnă!”

CANCAN.RO: Ți-ai recuperat contul de Instagram? Știu că spuneai că ți-au fost sparte și spune-mi dacă ai aflat cine ți le-a spart?

Iustin Petrescu: Mi-a intrat cineva pe contul de Instagram și mi-a schimbat niște lucruri, dar nu am aflat cine mi l-a spart.

CANCAN.RO: Bănuiești pe cineva?

Iustin Petrescu: Nu, și nu am avut niciodată o pasiune să aflu. Pornim de la prezumpția de nevinovăție. Toată lumea este nevinovată până când afli…zici aha 6.32

CANCAN.RO: Zi-mi ce planuri ai pentru următoarea perioadă? Spuneai la un moment dat că vrei să mergi în Peru

Iustin Petrescu: Având în vedere că a fost vară și am avut foarte multe chestii de făcut, acum vreau să revin și la orele mele cu persoane cu nevoi speciale. Nu am apucat să merg în Peru, dar vine toamna și o să merg altundeva.

CANCAN.RO: Unde mergi?

Iustin Petrescu: Este secret, o destinație secretă.

CANCAN.RO: Pleci singur sau nu?

Iustin Petrescu: Eu îmi planific singur, acum dacă se încadrează cineva, vedem. Pot să spun că am ajuns pe o linie de plutire, am scos capul, am trecut peste ce s-a întâmplat și sunt deschis.

CANCAN.RO: Ieși la întâlniri?

Iustin Petrescu: Nu am ieșit încă la întâlniri, dar am fost în conjunctura anumitor persoane, dar să țintesc neapărat asta, nu.

