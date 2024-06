Prima apariție a lui Iustin Petrescu după cea mai răsunătoare despărțire din showbiz. Fostul lui Marilu rupe tăcerea: ”Ținem doliu!”

ELLE NEW MEDIA AWARDS a fost primul eveniment la care Iustin Petrescu și-a făcut apariția, după despărțirea de Marilu Dobrescu. Cei doi și-au spus adio în urma unei relații ce a durat patru ani. Separarea creatorilor de conținut a acaparat internetul, mai ales că motivul principal pare să fi fost imposibilitatea amorezilor de a concepe un copil. Acum a venit timpul ca opinia publică să îl asculte pe Iustin, într-un interviu de marcă, acordat pentru CANCAN.RO!

Muzicianul mărturisește că a învățat să își gestioneze emoțiile și trăirile apăsătoare. Se concentrează pe muncă și pe călătoriile care îl deconectează de la situația ce i-ar putea provoca nefericirea.

( NU RATA: DECIZIA DRASTICĂ LUATĂ DE MARILU DOBRESCU, LA SCURT TIMP DUPĂ DESPĂRȚIREA DE IUSTIN PETRESCU: ”A FOST VÂNDUT!” )

Iustin Petrescu a bifat prima apariție publică, după separarea de Marilu, eveniment ce a zguduit internetul: „E datoria fiecăruia să-și facă viața mai bună și să nu rămână într-un loc întunecat!”

CANCAN.RO: Cum arată viața ta, în ultima perioadă?

Iustin Petrescu: Viața merge înainte. Cred că e mai bine, e datoria fiecăruia să-și facă viața mai bună și să nu rămână într-un loc întunecat. Am avut și o călătorie acum, am fost în Insulele Canare, în Maroc și dup-aia la o competiție prin toată Europa. Mi-am făcut de lucru cât să descopăr eu niște lucruri la mine și să mă întorc cu niște lecții învățate.

CANCAN.RO: Ce ai descoperit la tine?

Iustin Petrescu: Am descoperit că viața merge înainte și că nu iei tristețea după tine. Tristețea o înțelegi, o lași și vezi ce faci mai încolo. Dacă ai avut un șoc, înțelege-ți șocul, trece-l prin toate filtrele și găsește oamenii lângă care să fii fericit.

CANCAN.RO: Chiar dacă suferința poate deveni uneori covârșitoare?

Iustin Petrescu: Ținem doliu și dup-aia ne întoarcem la muncă.

( CITEȘTE ȘI: MARILU DOBRESCU, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE DESPRE ”PROCEDURA SECRETĂ”. A APELAT LA UN DONATOR CA SĂ RĂMÂNĂ ÎNSĂRCINATĂ: ”AVEA TRĂSĂTURI COMUNE CU IUSTIN” )

Iustin Petrescu: „Lumea nu înțelege exact că eu n-am nicio problemă finanicară, eu sunt foarte bine!”

CANCAN.RO: Dar tu ce faci, ca job, pentru propria existență?

Iustin Petrescu: Eu sunt muzician la bază. Chiar o să scot acum o piesă cu cineva, n-o să zic cu cine. Toată lumea îl știe.

CANCAN.RO: Tu produci muzică…

Iustin Petrescu: Produc, am studioul meu, am făcut terapie cu copii cu nevoi speciale. Aveam școala mea, înainte de asta am făcut foarte multe lucruri.

CANCAN.RO: Deci te-ai reapucat de fostul job?!

Iustin Petrescu: Lumea nu înțelege exact că eu n-am nicio problemă finanicară, eu sunt foarte bine.

CANCAN.RO: Va fi o piesă tristă?

Iustin Petrescu: Este o piesă de dragoste, o piesă în care mi-am vărsat foarte multe emoții, sentimente și iese dintr-o pură sincronizare și o pură discuție ca între prieteni, unde doi oameni au gândit același lucru.

CANCAN.RO: Ultima întrebare, vara asta am să mă… ?

Iustin Petrescu: Am să mă duc la mare și am să mă distrez și am să mă duc și în Peru, poate. Și poate o să mă și repar!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.