Decizia drastică luată de Marilu Dobrescu, la scurt timp după despărțirea de Iustin Petrescu: ”A fost vândut!”

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu și-au spus adio de puțină vreme, pentru că relația lor amoroasă nu mai mergea. Separarea lor i-a luat pe toți prin surprindere, căci cei doi erau văzuți drept cuplul perfect din mediul online. După ce influencerița a lansat „Procedura Secretă”, unde a dezvăluit calvarul prin care a fost nevoită să treacă pentru a deveni mamă, tânăra a ținut să-și anunțe urmăritorii de pe internet că povestea de iubire dintre ea și Iustin a luat sfârșit. Ei bine, după această veste, mulți s-au întrebat ce s-a ales cu locuința pe care Marilu o cumpărase acum câteva luni, dar și cu apartamentul în care cei doi au locuit în ultimii ani. Fără să stea pe gânduri, ea a dat cărțile pe față și a lămurit lucrurile!

Marilu și Iustin erau în culmea fericirii până de curând, când influencerița a decis că este timpul să le arate tuturor chinurile prin care ea a trecut în ultimii 4 ani, pentru a deveni mamă. Tânăra a recurs la fertilizarea in vitro de mai multe ori, în speranța că va avea un copil cu bărbatul pe care-l vedea alesul inimii. În ciuda eforturilor, a procedurilor medicale dar și a rugăciunilor, cei doi nu au putut avea un copil. Relația lor amoroasă s-a pierdut de-a lungul timpului, iar într-un final au ales să meargă pe drumuri diferite.

După ce au anunțat separarea, au început întrebările în mediul online. Foarte multe au fost legate de casa pe care Marilu a arătat-o pe internet, o locuință foarte scumpă, pe care tânăra a amenajat-o fix pe gustul ei. Influencerița a clarificat și acest aspect, însă înainte a ținut să se mute din apartamentul în care a locuit cu Iustin o bună vreme. Se pare că apartamentul era al ei, căci l-a vândut și s-a mutat în altă parte fără să stea pe gânduri.

„Pe scurt: În apartamentul ăsta am avut parte de niște momente superbe în ultimii ani, pe care le voi prețui toată viața și care vor avea un loc special în inima mea, motiv pentru care am trecut prin niște stări inconfortabile rămânând singură în el. Nu pot să vizualizez ăsta altfel decât cel în care ne-am trăit unii dintre cei mai frumoși ani (cu bune, cu rele) din viața noastră. Astfel, am decis să schimb mediul pentru acest nou început, apartamentul a fost vândut și m-am mutat în altă parte”, se arată în mesajul transmis de Marilu, pe internet.