E scandal între Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu. Ce acuzații grave îi aduce el

Marilu a umblat pe Instagramul lui Iustin, fără ca acesta să știe? Iustin Petrescu a făcut dezvăluiri bombă pe rețelele de socializare, acuzând-o pe fosta sa iubită, Marilu Dobrescu, că i-ar fi spart contul de Instagram. Tânărul a povestit cum și-a dat seama că cineva are acces neautorizat la profilul său.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au trăit o poveste de dragoste intensă, însă au decis să se despartă, anunțându-și separarea într-un vlog surprinzător. Relația lor, marcată de încercări dificile precum fertilizările in vitro nereușite, a ajuns la final din cauza traumelor suferite.

Citește și: PRIMA APARIȚIE A LUI IUSTIN PETRESCU DUPĂ CEA MAI RĂSUNĂTOARE DESPĂRȚIRE DIN SHOWBIZ. FOSTUL LUI MARILU RUPE TĂCEREA: ”ȚINEM DOLIU!”

Deși au trecut aproape patru luni de la despărțire, suspiciunile asupra lui Marilu Dobrescu sunt recente. Iustin a postat un videoclip pe InstaStory, dezvăluind că a realizat că cineva i-a accesat contul atunci când a observat că o poză postată de el a dispărut. Ultima logare necunoscută pe contul său de Instagram s-a înregistrat acum trei săptămâni, în Balchik, Bulgaria.

„Astăzi mă uitam pe profilul meu, căutam o poză postată, și am observat că ceva nu este în regulă. M-am uitat în deleted și am văzut o poză, restul, pe care știam sigur că le aveam, duse. Ultima logare necunoscută este de acum 3 săptămâni din Balchik. Serios. Miroase a scandal (…) Să nu mai zic că și pe TikTok am shadowban pentru videoclipuri, pentru că și acoloi mi-a intrat cineva pe cont. Aflu și vă zic că nu este ok., a spus Iustin Petrescu pe InstaStory.