Marilu Dobrescu, agresată în vacanța din Bali! Dezvăluiri cutremurătoare: ”Deține unul dintre cele mai cunoscute resorturi”

Marilu Dobrescu, mărturisiri tulburătoare despre vacanța sa în Bali! Ceea ce trebuia să fie un moment de neuitat s-a transformat într-un adevărat coșmar. Influencerița susține că a fost agresată chiar de bărbatul care deține resortul la care a fost cazată. În cadrul unui videoclip postat pe contul ei de YouTube, tânăra a prezentat fragmente din conversația cu presupusul agresor.

Marilu Dobrescu este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țară, cu peste jumătate de milion de urmăritori. Tânăra merge foarte des în călătorii și împărtășește cu internuații aventurile sale. De această dată, vacanța ei s-a transformat într-un coșmar.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Marilu Dobrescu a mers în vacanță în Bali, o destinație preferată de milionari. Puțini sunt cei care își permit să se bucure de frumusețile acestei locații. Totuși, influencerița susține că în spatele prezentării fabuloase a locului, se ascund „personaje meschine”.

Tânăra a povestit că a fost agresată de bărbatul care deține resortul unde s-a cazat, acesta fiind unul dintre cele mai cunoscute din Bali. Într-un mesaj postat pe Instagram, Marilu Dobrescu a mărturisit că are dovezi pentru acuzațiile sale și le-a prezentat în cadrul unui vlog.

„Bărbatul care deține unul dintre cele mai cunoscute resorturi din Bali (cel din poză) m-a agresat în seară în care am fost cazată. Și l-am înregistrat. Că na, când e vorba de victimele mereu tre’ să demonstrezi în fel și chip, altfel nimeni nu te bagă în seamă. Eu n-o să tac, asta e o mișcare prin care încerc să opresc un precedent. El și asociatul lui m-au înscenat și astfel am ajuns să am una dintre cele mai traumatizante seri din viață mea, dar nimic nu poate să descrie mai bine situația decât noul storytime de pe YouTube.

Are o oră, am zis TOT. Am pus toate dovezile, conversațiile, nu am omis nimic. Cu ocazia asta vreau să trag și un semnal de alarmă legat de toate locurile astea ‘minunile lumii’, promovate la greu că fiind aur. Uneori e pur și simplu prea frumos că să fie adevărat. Uneori în spatele ușilor închise se ascund cele mai meschine personaje care cred că pot face orice datorită statutului lor financiar.”, a scris Marilu Dobrescu pe Instagram.