Tabel exclusiv pentru femei | Ce cadou vei primi de la Moș Crăciun, în funcție de zodie și de vârstă

Mult a fost, puțin a mai rămas! Sărbătorile de iarnă se apropie, iar cei mai cuminți dintre noi au început deja să conceapă lista de cadouri pentru Moș Crăciun. Noi îți sărim în ajutor și îți dezvăluim ce daruri ai putea să găsești sub bradul de Crăciun, în funcție de zodie și vârstă! Tabelul este exclusiv pentru femei!

Pentru iubitorii de astrologie, anumite cadouri pentru cei dragi pot fi alese în funcție de zodie. Noi îți prezentăm un tabel exclusiv pentru femei, cu o parte din cadourile potrivite fiecărui semn zodiacal, în funcție de vârstă.

Ce cadou vei primi de la Moș Crăciun, în funcție de zodie

Cadouri pentru femeia Berbec

18 – 25 de ani – O geantă de designer (excitantă, modernă)

26-35 de ani – O geantă de lux + bijuterii statement

36-45 de ani – O escapadă de aventură de lux (safari, city break)

46 + ani – Ceas de marcă, experineță VIP (degustare vinuri, SPA de top)

Cadouri pentru femeia Taur

18-25 de ani – Cercei sau colier cu diamante/aur

26-35 de ani – Bijuterii fine + parfum high-end

36-45 de ani – Piese de mobilier de lux sau obiecte decorative premium

46 + ani – Bijuterii elegante (perie, aur), cashmere/mătase de top

Cadouri pentru femeia Gemeni

18-25 de ani – Eșarfă Hermes sau cashmere de lux

26-35 de ani – Colier sofisticat + gadgeturi de ultimă generație

36-45 de ani – Artă contemporană scumpă (tablou, sculptură)

46 + ani – Bijuterie personalizată sau o colecție de cărți rare + ediții de lux

Cadouri pentru femeia Rac

18 – 25 de ani – Set spa premium, produse wellness exclusiviste

26 – 35 de ani – Weekend de relaxare la un hotel de 5 stele + tratament spa

36 – 45 de ani – Mobilă și decor de lux, piese artizanale de calitate

46 + ani – Obiecte sentimentale de lux, albun foto premium, bijuterii cu pietre semiprețioase.

Cadouri pentru femeia Leu

18 – 25 de ani – O geantă de firmă + bijuterii strălucitoare

26 – 35 de ani – Bijuterii cu diamante + parfum de lux

36 – 45 de ani -Servicii de lux (croazieră, sejur)

46 + ani – Bijuterii de colecție, ceasuri de firmă, operă de artă mică

Cadouri pentru femeia Fecioară

18 – 25 de ani – Un ceas sofisticat + geantă de lux

26 – 35 de ani – Bijuterii minimaliste din aur/diamante+gadget util

36 – 45 de ani – Servicii premium de welleness (medicină alternativă, spa)

46 + ani – Set de argint/ aur pentru birou, obiecte fine pentru casă

Cadouri pentru femeia Balanță

18 – 25 de ani – Bijutereii elegante + parfum de lux

26 – 35 de ani – Bijuterii de designer + piese de modă

36 – 45 de ani – Artă/ sculpturi decorative + accesorii rafinate

46 + ani – Bijuterii clasice (diamante, perle, obiecte de colecție de artă/design interior)

Cadouri pentru femeia Scorpion

18 – 25 de ani – Lenjerie de lux + parfum sofisticat

26 – 35 de ani – Bijuterii intense (aur, pietre semiprețioase)

36 – 45 de ani – Experiență misterioasă & intimă (retreat spiritual, spa exclusiv)

46 + ani – Bijuterii energetice (cristale rare), obiecte esoterice de colecție

Cadouri pentru femeia Săgetător

18 – 25 de ani – Accesorii de călătorie de lux (troller high-end)

26 – 35 de ani – Vacanță exotică + experiențe culturale

36 – 45 de ani – Tur privat de aventură (junglă, munte)

46 + ani – Investiție într-o proprietate mică în vacanță sau un abonament la club exclusiv

Cadouri pentru femeia Capricorn

18 – 25 de ani – Ceas de firmă + bagaj premium

26 – 35 de ani – Bijuterii clasice + accesorii business de lux

36 – 45 de ani – Mobilă premium + accesorii pentru birou de firmă

46 + ani – Ceasuri de colecție, artă de birou de design, obiecte de lux durabile

Cadouri pentru femeia Vărsător

18 – 25 de ani – Gadget futurist + obiect de design high-tech

26 – 35 de ani – Accesorii tech de lux (smart home, obiecte inteligente)

36 – 45 de ani – Artă modernă/sculptură tech + design unic

46 + ani – Investiție ezoteric -tech: artă cinetică, instalații inteligente

Cadouri pentru femeia Pești

18 – 25 de ani – Bijuterii cu pietre semiprețioase + jurnal de vis

26 – 35 de ani – Obiecte artistice (pictură, artă de vis)

36 – 45 de ani – Retreat spiritual de lux (spa holistic, meditație)

46 + ani – Obiecte de colecție spirituală (arte, intrumente muzicale rare etc)

