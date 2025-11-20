Acasă » Z » Tabel exclusiv pentru femei | Ce cadou vei primi de la Moș Crăciun, în funcție de zodie și de vârstă

Tabel exclusiv pentru femei | Ce cadou vei primi de la Moș Crăciun, în funcție de zodie și de vârstă

De: Irina Vlad 20/11/2025 | 08:22
Tabel exclusiv pentru femei | Ce cadou vei primi de la Moș Crăciun, în funcție de zodie și de vârstă

Mult a fost, puțin a mai rămas! Sărbătorile de iarnă se apropie, iar cei mai cuminți dintre noi au început deja să conceapă lista de cadouri pentru Moș Crăciun. Noi îți sărim în ajutor și îți dezvăluim ce daruri ai putea să găsești sub bradul de Crăciun, în funcție de zodie și vârstă! Tabelul este exclusiv pentru femei!

Pentru iubitorii de astrologie, anumite cadouri pentru cei dragi pot fi alese în funcție de zodie. Noi îți prezentăm un tabel exclusiv pentru femei, cu o parte din cadourile potrivite fiecărui semn zodiacal, în funcție de vârstă.

Ce cadou vei primi de la Moș Crăciun, în funcție de zodie

Cadouri pentru femeia Berbec

  • 18 – 25 de ani – O geantă de designer (excitantă, modernă)
  • 26-35 de ani – O geantă de lux + bijuterii statement
  • 36-45 de ani – O escapadă de aventură de lux (safari, city break)
  • 46 + ani – Ceas de marcă, experineță VIP (degustare vinuri, SPA de top)

Cadouri pentru femeia Taur

  • 18-25 de ani – Cercei sau colier cu diamante/aur
  • 26-35 de ani – Bijuterii fine + parfum high-end
  • 36-45 de ani – Piese de mobilier de lux sau obiecte decorative premium
  • 46 + ani – Bijuterii elegante (perie, aur), cashmere/mătase de top
Cadouri pentru femeia Gemeni

  • 18-25 de ani – Eșarfă Hermes sau cashmere de lux
  • 26-35 de ani – Colier sofisticat + gadgeturi de ultimă generație
  • 36-45 de ani – Artă contemporană scumpă (tablou, sculptură)
  • 46 + ani – Bijuterie personalizată sau o colecție de cărți rare + ediții de lux

Cadouri pentru femeia Rac

  • 18 – 25 de ani – Set spa premium, produse wellness exclusiviste
  • 26 – 35 de ani – Weekend de relaxare la un hotel de 5 stele + tratament spa
  • 36 – 45 de ani  – Mobilă și decor de lux, piese artizanale de calitate
  • 46 + ani – Obiecte sentimentale de lux, albun foto premium, bijuterii cu pietre semiprețioase.

Cadouri pentru femeia Leu

  • 18 – 25 de ani – O geantă de firmă + bijuterii strălucitoare
  • 26 – 35 de ani – Bijuterii cu diamante + parfum de lux
  • 36 – 45 de ani -Servicii de lux (croazieră, sejur)
  • 46 + ani – Bijuterii de colecție, ceasuri de firmă, operă de artă mică
Tabelul cadourilor de Crăciun

Cadouri pentru femeia Fecioară

  • 18 – 25 de ani – Un ceas sofisticat + geantă de lux
  • 26 – 35 de ani – Bijuterii minimaliste din aur/diamante+gadget util
  • 36 – 45 de ani – Servicii premium de welleness (medicină alternativă, spa)
  • 46 + ani –  Set de argint/ aur pentru birou, obiecte fine pentru casă

Cadouri pentru femeia Balanță

  • 18 – 25 de ani – Bijutereii elegante + parfum de lux
  • 26 – 35 de ani – Bijuterii de designer + piese de modă
  • 36 – 45 de ani – Artă/ sculpturi decorative + accesorii rafinate
  • 46 + ani –  Bijuterii clasice (diamante, perle, obiecte de colecție de artă/design interior)

Cadouri pentru femeia Scorpion

  • 18 – 25 de ani – Lenjerie de lux + parfum sofisticat
  • 26 – 35 de ani – Bijuterii intense (aur, pietre semiprețioase)
  • 36 – 45 de ani – Experiență misterioasă & intimă (retreat spiritual, spa exclusiv)
  • 46 + ani –  Bijuterii energetice (cristale rare), obiecte esoterice de colecție

Cadouri pentru femeia Săgetător

  • 18 – 25 de ani – Accesorii de călătorie de lux (troller high-end)
  • 26 – 35 de ani – Vacanță exotică + experiențe culturale
  • 36 – 45 de ani – Tur privat de aventură (junglă, munte)
  • 46 + ani – Investiție într-o proprietate mică în vacanță sau un abonament la club exclusiv

Cadouri pentru femeia Capricorn

  • 18 – 25 de ani – Ceas de firmă + bagaj premium
  • 26 – 35 de ani – Bijuterii clasice + accesorii business de lux
  • 36 – 45 de ani – Mobilă premium + accesorii pentru birou de firmă
  • 46 + ani – Ceasuri de colecție, artă de birou de design, obiecte de lux durabile

Cadouri pentru femeia Vărsător

  • 18 – 25 de ani – Gadget futurist + obiect de design high-tech
  • 26 – 35 de ani – Accesorii tech de lux (smart home, obiecte inteligente)
  • 36 – 45 de ani – Artă modernă/sculptură tech + design unic
  • 46 + ani – Investiție ezoteric -tech: artă cinetică, instalații inteligente

Cadouri pentru femeia Pești

  • 18 – 25 de ani – Bijuterii cu pietre semiprețioase + jurnal de vis
  • 26 – 35 de ani – Obiecte artistice (pictură, artă de vis)
  • 36 – 45 de ani – Retreat spiritual de lux (spa holistic, meditație)
  • 46 + ani – Obiecte de colecție spirituală (arte, intrumente muzicale rare etc)

 

