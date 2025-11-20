Tabel exclusiv pentru femei | Ce cadou vei primi de la Moș Crăciun, în funcție de zodie și de vârstă

Mult a fost, puțin a mai rămas! Sărbătorile de iarnă se apropie, iar cei mai cuminți dintre noi au început deja să conceapă lista de cadouri pentru Moș Crăciun. Noi îți sărim în ajutor și îți dezvăluim ce daruri ai putea să găsești sub bradul de Crăciun, în funcție de zodie și vârstă! Tabelul este exclusiv pentru femei!
Ce cadou vei primi de la Moș Crăciun, în funcție de zodie
Cadouri pentru femeia Berbec
18 – 25 de ani – O geantă de designer (excitantă, modernă)
26-35 de ani – O geantă de lux + bijuterii statement
36-45 de ani – O escapadă de aventură de lux (safari, city break)
46 + ani – Ceas de marcă, experineță VIP (degustare vinuri, SPA de top)
Cadouri pentru femeia Taur
18-25 de ani – Cercei sau colier cu diamante/aur
26-35 de ani – Bijuterii fine + parfum high-end
36-45 de ani – Piese de mobilier de lux sau obiecte decorative premium
46 + ani – Bijuterii elegante (perie, aur), cashmere/mătase de top