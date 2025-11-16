Cea mai norocoasă zodie pe final de 2025, potrivit Cristinei Demetrescu: își gasesc marea iubirea + mari câștiguri financiare

Norocul și bunăstarea vor da buzna peste o parte din nativii unei zodii de aer. Pe data de 18 noiembrie, Mercur retrograd intră în Scorpion, ocazie de a deveni curioși cu privire la propriile sentimente, intuiția și semnificația anumitor experiențe.

Luna nouă în Scorpion, joi, 20 noiembrie, va amplifica această energie. În această săptămână, Gemenii trebuie să se pregătească să facă loc norocului și abundenței în viața lor. Până la finalul anulu 2025, astrologii recomandă să vă onorați toate curiozitățile și să vedeți fiecare moment ca pe o experiență de constructivă.

GEMENI

Permiteți-vă să fiți curioși și să explorați noi oportunități. Fie veți descoperi că ceva este destinat pentru voi, fie veți vedea că a fost pur și simplu o redirecționare. Nu vă faceți griji să încercați să faceți totul perfect sau să urmați planuri stricte. Permiteți-vă să explorați unde duc anumite căi, deoarece este o parte importantă a procesului, indiferent dacă funcționează sau nu așa cum ați sperat.

Până la finalul anului, o parte din nativii acestei zodii vor prinde curaj și își vor asuma riscuri. Vor intra într-o perioadă propice pentru a-și manifesta norocul. Totuși, acest lucru se va întâmpla doar dacă ești dispus să-ți asumi riscuri și să explorezi ceea ce te atrage.

Deși asumarea de riscuri va fi încurajată, specialiștii recomandă să nu te descurajezi, să ai încredre că aceste șanse vor da roade, indiferent de rezultatul lor. Din punct de vedere sentimental, Gemenii singuri au acum ocazia să își întâlnească sufletul pereche.

De asemenea, până la finalul anului vor culege roadele muncii lor. Munca și eforturile depuse până acum vor fi recompensate, fie cu o mărire de salariu sau oportunități de avansare la job.

