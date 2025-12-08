Ce salariu va primi Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Suma este puțin mai mare decât a viceprimarului

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de ieri, 7 decembrie 2025, și a devenit primarul Capitalei. Acesta s-a aflat pe primul loc în preferințele bucureștenilor cu 36,16% din voturi. În urma acestor rezultate, o întrebare a apărut printre români: ce salariu va avea? Toate detaliile în articol.

Rezultatul victorios obținut de Ciprian Ciucu ieri, 7 decembrie, l-a adus în atenția românilor pe acesta. Bucureștenii vor să știe mai multe despre cel care va urma să se afle la conducerea Capitalei, printre care și salariul acestuia.

Ce salariu va avea Ciprian Ciucu

Grila de salarizare aprobată în baza Legii cadru nr. 153/2017 cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice arată că indemnizația lunară brută pentru funcția de primar general este de 24.150 de lei. Această sumă se aplică indiferent de persoana care ocupă funcția, astfel că viitorul primar general va avea același nivel de indemnizație.

În ceea ce privește salariul brut al viceprimarilor Capitalei, în același document se arată suma de 21.735 de lei. Astfel, un viceprimar are un venit brut mai mic cu aproximativ 2.400 de lei față de primarul general.

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei cu 36,16% din voturi, arată rezultatele parțiale după centralizarea a 100% din voturi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR – 21,94%, iar Daniel Băluță (PSD) este pe locul al treilea – 20,51%, pe al patrulea loc fiind Cătălin Drulă (USR) – 13,9%, urmat de Ana Ciceală (SENS) – 5,85%.

Bucureștenii ies din nou la vot

Odată cu victoria lui Ciprian Ciucu, locul său de la șefia Primăriei Sectorului 6 a devenit vacant. Prin urmare, cetățenii sectorului menționat trebuie să iasă la vot pentru a-și alege un nou primar.

Potrivit legislației electorale, alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general sau de sector ar trebui organizate după 90 de zile de la eliberarea postului. Prin urmare, data preconizată pentru organizarea scrutinului în care va fi ales noul primar al Sectorului 6 ar trebui să fie până în luna martie din anul 2026.

