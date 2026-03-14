Nouă ani de la moartea Ilenei Ciuculete. Cum arată acum mormântul regretatei artistei

Au trecut nouă ani de la dispariția Ilenei Ciuculete, una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii populare românești, iar memoria artistei continuă să fie păstrată cu mare grijă de familie, prieteni și admiratori. Pe 14 martie 2017, cântăreața s-a stins din viață după o luptă grea cu o boală, lăsând în urmă o carieră impresionantă și numeroși fani care îi simt lipsa și astăzi.

Recent, locul de veci al Ilenei Ciuculete a fost vizitat de către finul artistei, care a împărtășit momentul cu publicul prin câteva imagini emoționante. Aceste fotografii arată că mormântul este îngrijit cu atenție.Momentul a fost unul încărcat de emoție, iar gestul de comemorare a fost primit cu apreciere de fanii care continuă să o păstreze vie în amintiri.

Cum arată mormântul Ilenei Ciuculete

De-a lungul anilor, familia Ilenei Ciuculete a menținut tradiția de a aduce omagii artistei la mormânt, în fiecare an. Mugurel Sfetcu, fiul cel mare al cântăreței, obișnuiește să vină pentru a face pomenile tradiționale, alături de cei apropiați, păstrând astfel vie memoria mamei sale. Aceste momente includ colivă, rugăciuni și prezența preotului care citește pentru sufletul artistei. În acest fel, familia își exprimă respectul și dragostea față de cea care le-a fost atât mamă, cât și sprijin emoțional și spiritual.

Această comemorare vine să reafirme impactul pe care Ilena Ciuculete l-a avut asupra muzicii populare românești și asupra comunității de fani. Deși cariera sa a fost întreruptă prematur, vocea ei și repertoriul său continuă să fie ascultate și apreciate, iar momentele de comemorare la mormânt devin un prilej de reconectare cu memoria și realizările artistei.

În prezent, la aproape un deceniu de la tragicul moment, mormântul artistei continuă să fie un loc încărcat de emoție, unde familia și prietenii apropiați vin periodic pentru a-și aduce omagiul. Locul de veci se află întreținut cu grijă, iar detaliile care îl înconjoară reflectă respectul și dragostea celor rămași în urmă.

