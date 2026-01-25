Acasă » Știri » Accident grav cu 7 persoane în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Accident grav cu 7 persoane în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

De: Alina Drăgan 25/01/2026 | 20:33
Accident grav cu 7 persoane în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
O femeie a murit și alte cinci persoane au ajuns la spital /Foto: ISU Sibiu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Un accident grav a avut loc astăzi, 25 ianuarie, pe DJ 106G, între Dobârca și Poiana Sibiului. 7 persoane au fost implicate, iar ISU Sibiu a activat Planul Roşu de Intervenţie. Din păcate, în urma celor întâmplate o femeie de 55 de ani și-a pierdut viața. Celelalte persoane implicate în accident au fost transferate la spital. Cum s-a întâmplat totul?

Un accident grav a avut loc pe DJ 106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. În accident au fost implicate șapte persoane. Autoritățile au intervenit de urgență la fața locului și a fost activat Planul Roșu.

„ISU Sibiu intervine de urgență pe DJ106G între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și una de descarcerare, precum și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

Din primele informații, în accident ar fi implicate două autovehicule și trei persoane, dintre care una este încarcerată, inconștientă. Se acționează pentru descarcerarea victimei și pentru acordarea de asistență medicală”, a transmis ISU Sibiu.

Accident grav în Sibiu /Foto: ISU Sibiu

O femeie a murit și alte cinci persoane au ajuns la spital

Din primele informații, accidentul dintre cele două autoturisme s-ar fi produs după ce unul dintre șoferi, un bărbat de 39 de ani, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului. A lovit alte două autoturisme.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ141, pe direcţia Mediaş-Moşna, un bărbat de 39 de ani, din Moşna, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune laterală cu un autoturism, condus din sens opus, de către un bărbat de 52 de ani din Mediaş, iar ulterior a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus de către o femeie de 58 de ani, cetăţean străin”, a mai transmis ISU.

Șapte persoane au fost implicate în accident. Pompierii au precizat că o persoană a rămas încarcerată, fiind extrasă. Aceasta se afla în stop cardio-respirator, iar salvatorii au recurs la manevre de resuscitare. Din păcate, în ciudat eforturilor medicilor, a fost declarat decesul. Este vorba despre o femeie în vârstă de 55 de ani.

„În urma evaluării medicale efectuate la faţa locului, cinci victime sunt transportate la UPU Sibiu, cu răni uşoare. O persoană a refuzat transportul la spital”, au mai transmis pompierii.

Femeie din Capitală, sechestrată de fostul iubit! Trupele speciale au intervenit de urgență

Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 32 de ani. Bolidul de lux în care se afla a luat foc

 

Foto: ISU Sibiu

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat
Știri
Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat
Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă!
Știri
Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă!
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu securea în propriul magazin
Adevarul
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat
Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat
Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un ...
Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă!
Mesajul transmis de bunicul criminalului lui Mario Berinde, după revolta localnicilor din Sânmihaiu ...
Mesajul transmis de bunicul criminalului lui Mario Berinde, după revolta localnicilor din Sânmihaiu Român: ”Nu numai el a fost vinovat”
Dinu Maxer era într-o relație când a cunoscut-o pe Magdalena Chihaia: ”Știam că nu va rămâne ...
Dinu Maxer era într-o relație când a cunoscut-o pe Magdalena Chihaia: ”Știam că nu va rămâne cu fata respectivă”
Cine și unde l-a găsit pe minorul de 11 ani dispărut în sectorul 2 al Capitalei: ”Părea speriat, ...
Cine și unde l-a găsit pe minorul de 11 ani dispărut în sectorul 2 al Capitalei: ”Părea speriat, timid”
Gestul emoționant făcut de un polițist la înmormântarea lui Mario Berinde. Imagine sfâșietoare
Gestul emoționant făcut de un polițist la înmormântarea lui Mario Berinde. Imagine sfâșietoare
Vezi toate știrile
×