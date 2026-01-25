Accident grav cu 7 persoane în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un accident grav a avut loc astăzi, 25 ianuarie, pe DJ 106G, între Dobârca și Poiana Sibiului. 7 persoane au fost implicate, iar ISU Sibiu a activat Planul Roşu de Intervenţie. Din păcate, în urma celor întâmplate o femeie de 55 de ani și-a pierdut viața. Celelalte persoane implicate în accident au fost transferate la spital. Cum s-a întâmplat totul?

Un accident grav a avut loc pe DJ 106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. În accident au fost implicate șapte persoane. Autoritățile au intervenit de urgență la fața locului și a fost activat Planul Roșu.

„ISU Sibiu intervine de urgență pe DJ106G între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și una de descarcerare, precum și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic. Din primele informații, în accident ar fi implicate două autovehicule și trei persoane, dintre care una este încarcerată, inconștientă. Se acționează pentru descarcerarea victimei și pentru acordarea de asistență medicală”, a transmis ISU Sibiu.

O femeie a murit și alte cinci persoane au ajuns la spital

Din primele informații, accidentul dintre cele două autoturisme s-ar fi produs după ce unul dintre șoferi, un bărbat de 39 de ani, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului. A lovit alte două autoturisme.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ141, pe direcţia Mediaş-Moşna, un bărbat de 39 de ani, din Moşna, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune laterală cu un autoturism, condus din sens opus, de către un bărbat de 52 de ani din Mediaş, iar ulterior a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus de către o femeie de 58 de ani, cetăţean străin”, a mai transmis ISU.

Șapte persoane au fost implicate în accident. Pompierii au precizat că o persoană a rămas încarcerată, fiind extrasă. Aceasta se afla în stop cardio-respirator, iar salvatorii au recurs la manevre de resuscitare. Din păcate, în ciudat eforturilor medicilor, a fost declarat decesul. Este vorba despre o femeie în vârstă de 55 de ani.

„În urma evaluării medicale efectuate la faţa locului, cinci victime sunt transportate la UPU Sibiu, cu răni uşoare. O persoană a refuzat transportul la spital”, au mai transmis pompierii.

Femeie din Capitală, sechestrată de fostul iubit! Trupele speciale au intervenit de urgență

Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 32 de ani. Bolidul de lux în care se afla a luat foc

Foto: ISU Sibiu