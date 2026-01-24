Acasă » Știri » Femeie din Capitală, sechestrată de fostul iubit! Trupele speciale au intervenit de urgență

De: Alina Drăgan 24/01/2026 | 20:15
Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă – 24 ianuarie, într-un apartament din București, unde o femeie era sechestrată de fostul iubit. Aceasta a fost amenințată cu un cuțit și nu era lăsată să plece. În apartament se afla și copilul femeii, în vârstă de un an. Ce s-a întâmplat după intervenția oamenilor legii?

Polițiștii din Capitală au intervenit în forță după ce un bărbat și-a sechestrat iubita sub amenințarea cuțitului. Alarma a fost dată de o femeie, prietenă a victimei, care a sunat la 112 și a spus că amica ei este ținută cu forța în locuință și amenințată de fostul partener.

După ce alarma a fost dată, polițiștii SAS au intervenit în forță. La sosirea oamenilor legii, victima a comunicat prin ușă că se află în siguranță și nu dorește intervenția Poliției. Femeia a comunicat la intervale scurte cu negociatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), amenințând că se va arunca de la etaj dacă Poliția va interveni.

După mai multe încercări de dialog, polițiștii SAS au pătruns cu forţa în imobil și l-au imobilizat pe bărbat. În locuință se afla și copilul femeii, în vârstă de numai un an. Mama și copilul se află acum în afara oricărui pericol, fiind preluați în siguranță după finalizarea intervenției.

„La data de 24.01.2025, Poliţia Capitalei a fost sesizată de către o femeie despre faptul că prietena sa este ţinută cu forţa în locuinţă şi ameninţată cu un cuţit de către fostul concubin. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu femeia în cauză, prin uşă, care a declarat că este în siguranţă şi nu doreşte intervenţia Poliţiei. Din verificările efectuate, s-a stabilit împotriva bărbatului este emis un ordin de protecţie, fără monitorizare electronică”, a informat Poliţia Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, femeia care a dat alarma a văzut cum bărbatul de 21 de ani a venit neanunţat şi, în urma unor discuţii contradictorii, a luat-o pe victimă de lângă amica sa, a băgat-o în apartament şi a încuiat uşa.

