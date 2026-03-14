Gest de milioane în Hunedoara! Ce a găsit un bărbat pe stradă și a dus la poliție

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a făcut un gest care a șocat pe toată lumea! După ce a găsit suma de 2.000 de lei pe stradă, acesta a mers la o secție de poliție și a înapoiat banii fără ezitare. Cu gândul că persoana care a pierdut suma de bani s-ar putea afla în dificultate financiară, hunedoreanul a devenit eroul comunei Băcia.

În timp ce mergea pe stradă, bărbatul a găsit suma de 400 de dolari într-o zonă din comuna Băcia. Fapta de milioane a suprins pe toată lumea, chiar și pe membrii secției de poliție care l-au felicitat pentru spiritul civic de care a dat dovadă.

Gest de milioane

Chiar dacă a găsit banii pe domeniul public și putea să îi ridice fără să lase vreo urmă, bărbatul în vârstă de 45 de ani din orașul Călan, județul Hunedoara, a mers imediat la Postul de Poliție din Băcia și a depus suma de 400 de dolari (2.000 de lei) pe care a găsit-o pe drum. Organele legii l-au felicitat pentru spiritul civic de care a dat dovadă, fiind un gest rar întâlnit în zilele noastre.

Organele legii efectuează cercetări pentru a identifica posesorul sumei de bani. De asemenea, aceștia trag un semnal de alarmă și reamintesc faptul că bunurile găsite în spațiul public trebuie predate la cea mai apropiată secție de poliție din zonă.

Postarea făcută în mediul online a strâns sute de comentarii laudative la adresa acestuia:

Să fii om… e lucru mare, a spus unul dintre utilizatortii pălatformei Facebook.

