Gest de milioane în Hunedoara! Ce a găsit un bărbat pe stradă și a dus la poliție

De: Iancu Tatiana 14/03/2026 | 20:50
Gest de milioane în Hunedoara! Ce a găsit un bărbat pe stradă și a dus la poliție
SURSA: Facebook

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a făcut un gest care a șocat pe toată lumea! După ce a găsit suma de 2.000 de lei pe stradă, acesta a mers la o secție de poliție și a înapoiat banii fără ezitare. Cu gândul că persoana care a pierdut suma de bani s-ar putea afla în dificultate financiară, hunedoreanul a devenit eroul comunei Băcia.

În timp ce mergea pe stradă, bărbatul a găsit suma de 400 de dolari într-o zonă din comuna Băcia. Fapta de milioane a suprins pe toată lumea, chiar și pe membrii secției de poliție care l-au felicitat pentru spiritul civic de care a dat dovadă.

Gest de milioane

Chiar dacă a găsit banii pe domeniul public și putea să îi ridice fără să lase vreo urmă, bărbatul în vârstă de 45 de ani din orașul Călan, județul Hunedoara, a mers imediat la Postul de Poliție din Băcia și a depus suma de 400 de dolari (2.000 de lei) pe care a găsit-o pe drum. Organele legii l-au felicitat pentru spiritul civic de care a dat dovadă, fiind un gest rar întâlnit în zilele noastre.

Organele legii efectuează cercetări pentru a identifica posesorul sumei de bani. De asemenea, aceștia trag un semnal de alarmă și reamintesc faptul că bunurile găsite în spațiul public trebuie predate la cea mai apropiată secție de poliție din zonă.

Postarea făcută în mediul online a strâns sute de comentarii laudative la adresa acestuia:

Să fii om… e lucru mare, a spus unul dintre utilizatortii pălatformei Facebook.

Citește și:

Doliu în poliţie! Alexandru Răţoi s-a stins la doi ani după un accident tragic

Accident în Sectorul 2 al Capitalei! O mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai

Iți recomandăm
Ai putea trăi într-un micro-apartament? De ce locuințele minuscule devin tot mai populare în marile orașe
Știri
Ai putea trăi într-un micro-apartament? De ce locuințele minuscule devin tot mai populare în marile orașe
Casa de 25.000 de euro în România. Ce primești la banii aceștia și ce lipsește complet din construcție
Știri
Casa de 25.000 de euro în România. Ce primești la banii aceștia și ce lipsește complet din construcție
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Gandul.ro
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă,...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Parteneri
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Click.ro
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
go4it.ro
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Go4Games
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Gandul.ro
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
